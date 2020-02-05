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05.02.2020 14:30
Рубрика: Власть

Владимир Путин: Человечество вновь оказалось у опасной черты

Текст: Галина Мисливская
Сегодня мир оказался у опасной черты, среди причин - рост числа региональных конфликтов и разрушение системы контроля над вооружениями. Об этом заявил в среду президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.
Фото: Михаил Метцель/ ТАСС Фото: Михаил Метцель/ ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ ТАСС

Российский лидер напомнил, что в основу послевоенного мироустройства, закрепленного 75 лет назад в Уставе ООН, были положены идеалы мира, свободы и справедливости. "К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружением, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика", - сказал Путин.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Среди дипломатов, участвовавших в церемонии, был новый посол США Джон Салливан. "Готовы к содержательноу диалогу с американской стороной в том числе в сфере контроля над вооружениями и стратегической стабильности, вопросах борьбы с терроризмом и мирного урегулирования региональных кризисов", - заявил Владимир Путин.

Говоря о двусторонних отношниях России и Ирана (посол Исламской Республики Казем Джалали также вручил верительные грамоты в среду), президент отметил важность сохранения СВПД для мировой безопасности.

"Россия продолжит прилагать усилия для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Считаем эту международную договоренность критически значимой для глобальной и региональной стабильности", - заявил он.

Всего в церемонии вручения верительных грамот приняли участие послы 23 государтсв, в том числе Великобритании, Франции, Германии, Китая, Ирака, Австралии, Германии, Греции, Казахстана и Швеции.

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