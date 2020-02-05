Владимир Путин принял верительные грамоты от послов 23 государств

Спустя 75 лет после окончания Второй мировой войны человечество вновь оказалось у опасной черты из-за роста числа региональных конфликтов, угрозы терроризма и разрушения системы контроля над вооружениями. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств. Он призвал дипломатов способствовать конструктивному, равноправному диалогу между их странами и Россией. В Москве, заявил президент, к этому готовы.

Выступая перед послами, российский лидер напомнил, что в основу послевоенного мироустройства, закрепленного 75 лет назад в Уставе ООН, были положены идеалы мира, свободы и справедливости. "К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружением, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика", - сказал он.

Среди дипломатов, участвовавших в церемонии, был новый посол США Джон Салливан. "От состояния отношений России и США, их стабильности и предсказуемости во многом зависит мир и безопасность, - заявил Владимир Путин. - Убеждены, что эти отношения должны основываться на принципах равенства, уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга". Москва, по его словам, готова "к содержательному диалогу с американской стороной в том числе в сфере контроля над вооружениями и стратегической стабильности, вопросах борьбы с терроризмом и мирного урегулирования региональных кризисов". "Для нас совершенно очевидно, что возвращение двустороннего взаимодействия в нормальное, конструктивное русло в интересах не только России и США, но и всего мира", - добавил российский лидер.

Приглашение к разговору прозвучало и в адрес Лондона. Новый посол Соединенного Королевства в РФ и, кстати, первая женщина на этом посту Дебора Джейн Броннерт также вручила Владимиру Путину верительные грамоты. "Нынешнее состояние отношений России и Великобритании вряд ли удовлетворяет обе стороны. Убеждены, что восстановление взаимоуважительного политического диалога, укрепление торгово-экономических обменов, наращивание культурно-гуманитарных контактов отвечает общим интересам. Мы к этому готовы", - заявил президент РФ.

От состояния отношений России и США, их стабильности и предсказуемости во многом зависит мир и безопасность

Владимир Путин принял также верительные грамоты от посла Китая Чжан Ханьхуэя. Отношения с Поднебесной российский лидер охарактеризовал как находящиеся на беспрецедентно высоком уровне. "Это действительно всеобъемлющее стратегическое партнерство", - считает он. Президент напомнил, что между Москвой и Пекином последовательно наращивается двусторонний товарооборот, запущен газопровод "Сила Сибири", успешно развиваются связи в области обороны и военно-технического сотрудничества. "В апреле планируется дать старт российско-китайскому перекрестному году научно-технологической и инновационной кооперации", - проинформировал глава государства. Он также отметил слаженную работу двух стран на международных площадках, в том числе - ООН, БРИКС и ШОС.

Говоря о Китае, Владимир Путин не мог не коснуться новейшей мировой угрозы - эпидемии коронавируса, бушующей сейчас в КНР. Руководство Китая, по его мнению, принимает решительные и энергичные меры, чтобы остановить распространение инфекции. "Готовы оказывать дружественному китайскому народу помощь и всяческое содействие", - заявил президент.

Среди участников церемонии был также новый посол Казахстана Ермек Кошербаев. Отношения с этим соседом российский лидер назвал примером надежного стратегического партнерства и союзничества. Поступательно развиваются отношения в рамках Евразийского экономического союза, торгово-экономические связи расширяются по всем направлениям, растут инвестиции. Владимир Путин отметил и роль Казахстана в урегулировании сирийского конфликта - столица республики стала площадкой для организации Астанинского переговорного процесса. Российский лидер подчеркнул, что у него сложились хорошие отношения с нынешним казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым, в прошлом году они провели девять встреч. "И, конечно же, поддерживаем самый плотный контакт с нашим добрым другом Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым", - добавил он.

Всего в церемонии вручения верительных грамот приняли участие послы 23 государств. Кроме уже названных США, Великобритании, КНР и Казахстана, это были послы Франции, Германии, Ирана, Ирака, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Греции, Сербии, Ирландии, Швеции, Сингапура, Марокко, Камбоджи, Алжира, Монголии, Туниса, Бангладеш и Панамы.

"Уважаемые дамы и господа! Всех вас ожидает напряженная, но крайне интересная работа, - сказал Владимир Путин, обращаясь к руководителям дипмиссий. - Рассчитываю, что вам удастся ближе познакомиться с Россией, почувствовать ее пульс, стать свидетелями того, как в нашей стране решаются важные, масштабные задачи политического, экономического и социального развития". Он также выразил надежду, что дипломаты будут оказывать реальное содействие наращиванию двусторонних связей между Россией и своими странами, способствовать укреплению дружбы и взаимопонимания между народами.