Власти Афин принимают экстренные меры для защиты бездомных от непогоды

Муниципалитет греческой столицы в срочном порядке принимает экстренные меры для защиты бездомных от ночных заморозков. Это связано с прогнозом Национальной метеорологической службы, которая сообщает, что в ближайшие три дня температура в столичном регионе ночью может опускаться ниже нуля.

Согласно заявлению муниципалитета, ближайшие несколько дней с 20:00 вечера в Афинах для бездомных будут открыты специальные отапливаемые помещения, где они смогут переночевать. Кроме того, в районах скопления лишенных крыши над головой будут организованы передвижные пункты бесплатной раздачи горячих напитков, еды, одеял и средств первой необходимости. Также круглосуточно будет работать экстренная телефонная линия по приему сообщений о лицах, пострадавших от непогоды.

И если в столице дневная температура остается плюсовой, то в северные районы страны вернулась настоящая зима со снегопадами. В городе Флорина (область Западная Македония), например, температура за последние сутки упала на 18 градусов Цельсия. Дорожные службы советуют водителям не выезжать из гаража без цепей противоскольжения в багажнике.