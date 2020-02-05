Власти могут ввести общероссийскую Минуту молчания

12:15 - это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз и начале Великой Отечественной войны.

"22 июня 1941 года в 12 часов 15 минут впервые в оцепенении вся страна слушала и понимала о том, что началась агрессия против нашей страны, - напомнила инициатор поправок, вице-спикер ГД Ирина Яровая. - Поэтому мы предлагаем именно это время рассматривать, как время общефедеральной Минуты молчания для нашей большой страны с разными часовыми поясами".

На всех телеканалах и в мемориальных местах, где проходят акции поминовения, будет объявляться Минута молчания. Таким образом жители России в едином порыве смогут отдать дань памяти об одном из самых трагических дней в истории нашего Отечества, когда без объявления войны Германия вторглась на советскую территорию.

За годы Великой Отечественной войны погибло 27 миллионов советских граждан. Если объявить минуту молчания отдельно по каждому убитому, мир бы погрузился в тишину более чем на 50 лет, отметили авторы документа.

Законопроект объединил депутатов всех фракций. "Общая Минута молчания современной России будет вечно живым напоминанием миру об агрессии против нашей страны и о несгибаемой воле и мужестве нашего многонационального народа, не покорившегося фашизму и подарившего миру Победу во Второй мировой войне", - подчеркнула Ирина Яровая.

Законопроектом также предлагается сделать возможной публикацию в интернете списков фамилий погибших, выявленных в ходе поисковой работы. Ранее законом предусматривались публикации таких данных лишь в СМИ.