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05.02.2020 13:41
Рубрика: Власть

Власти могут ввести общероссийскую Минуту молчания

Текст: Татьяна Замахина
В День памяти и скорби 22 июня в 12:15 по московскому времени во всей стране будет объявлена Минута молчания. Законопроект об этом Госдума приняла в первом чтении.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

12:15 - это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз и начале Великой Отечественной войны.

Фото: Халдей Евгений/ТАСС
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"22 июня 1941 года в 12 часов 15 минут впервые в оцепенении вся страна слушала и понимала о том, что началась агрессия против нашей страны, - напомнила инициатор поправок, вице-спикер ГД Ирина Яровая. - Поэтому мы предлагаем именно это время рассматривать, как время общефедеральной Минуты молчания для нашей большой страны с разными часовыми поясами".

На всех телеканалах и в мемориальных местах, где проходят акции поминовения, будет объявляться Минута молчания. Таким образом жители России в едином порыве смогут отдать дань памяти об одном из самых трагических дней в истории нашего Отечества, когда без объявления войны Германия вторглась на советскую территорию.

За годы Великой Отечественной войны погибло 27 миллионов советских граждан. Если объявить минуту молчания отдельно по каждому убитому, мир бы погрузился в тишину более чем на 50 лет, отметили авторы документа.

Законопроект объединил депутатов всех фракций. "Общая Минута молчания современной России будет вечно живым напоминанием миру об агрессии против нашей страны и о несгибаемой воле и мужестве нашего многонационального народа, не покорившегося фашизму и подарившего миру Победу во Второй мировой войне", - подчеркнула Ирина Яровая.

Законопроектом также предлагается сделать возможной публикацию в интернете списков фамилий погибших, выявленных в ходе поисковой работы. Ранее законом предусматривались публикации таких данных лишь в СМИ.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума Вторая мировая война Законопроекты и комментарии

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