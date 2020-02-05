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05.02.2020 09:52
Рубрика: Экономика

Впервые за девять лет Россия вернула больше кредитов, чем выдала

Текст: Ольга Игнатова

Впервые с 2010 года иностранные правительства вернули России больше кредитов, чем получили от нее, пишет газета "Известия".

По данным Федерального казначейства, Минфин в 2019 году предоставил иностранным правительствам и организациям в долг 215 млрд рублей. А вот вернуть в казну удалось 250 млрд. Таким образом, выплаты по кредитам превысили сумму выданных займов на 35 млрд. В последний раз такая положительная динамика была в 2010 году, когда России вернули 53 млрд рублей, а в долг было предоставлено 14 млрд.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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По словам замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрия Куликова, скорее всего, были возвращены долгосрочные экспортные кредиты по проектам 5-10-летней давности. Наиболее значимые проекты, на которые Россия выдает деньги иностранным заемщикам, - это строительство атомных электростанций.

Сумма погашенных иностранными заемщиками долгов в прошлом году оказалась крупнейшей за последнее десятилетие. Правда, в 2018 году в бюджет вернули 133 млрд рублей. В общей сложности с 2010 года Россия выдала межгосударственных займов на сумму 1,3 трлн рублей. Пока из этой суммы вернуть удалось лишь 0,8 трлн.

Экономика ВЭД

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