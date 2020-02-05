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Вышел трейлер второго сезона "Видоизмененного углерода"

Новости
    05.02.2020, 10:57
Текст:   Олег Усков

Второй сезон научно-фантастического сериала "Видоизмененный углерод" обзавелся тизер-трейлером.

Фото: kinopoisk.ru
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Ролик представлен на YouTube-канале сервиса Netflix и демонстрирует привычное - новым протагонистом шоу стал темнокожий: теперь Такэси Ковача сыграл Энтони Маки (Сокол из киновселенной Marvel).

Релиз - 27 февраля.

В основе - линейка романов Ричарда Моргана, первый из которых был опубликован в 2002 году. В нее входят книги "Видоизмененный углерод", "Сломанные ангелы" (2003) и "Пробуждение фурии" (2005). Действие происходит, по большей части, в XXVII веке. Все три романа переведены на русский язык.

Премьера сериала состоялась 2 февраля 2018 года. На старте оболочку Ковача сыграл шведский актер Юэль Киннаман. Его оригинальное тело - американец корейского происхождения Уилл Юн Ли.

Летом того же года шоу было продлено на второй сезон.

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