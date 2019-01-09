Три сериала-экранизации 2018 года, которые стоит посмотреть

В наше время фильмов и сериалов, в той или иной степени основанных на литературных произведениях, пруд пруди. Нередко они используют первоисточник лишь как стартовую площадку, после чего либо превращаются в антологию (как "Террор" ), либо пускаются в свободное и совершенно непредсказуемое плавание ( "Рассказ служанки" , "13 причин почему" , "Большая маленькая ложь" - и так далее, и так далее).

Иные продолжают по ходу действия вплетать элементы книжной вселенной, обращаясь, впрочем, с ними весьма вольно (таких тоже хватает - от "Игры престолов" до "Мистера Мерседеса"). Мы же, проводив 2018-й, на прощание бросим взгляд на три новых телешоу, выросших из популярной сегодня литературы, держащихся достаточно близко к тексту и отличающихся отменным качеством.

"Видоизмененный углерод"

Очень приличный образец боевого киберпанка производства всемогущего (похоже, в уходящем году любые сомнения в этом отпали окончательно) Netflix, основанный на одноименном романе современного британского писателя Ричарда Моргана, первой части трилогии об обычном (ну, относительно) постчеловеке будущего с соответствующим именем Такеши Ковач.

Мрачный и весьма своеобразный мир XXVII века, где человеческое тело становится не более чем физическим носителем, который можно без потерь сменить, отображен в сериале Лаэты Калогридис (сценаристка "Александра" Оливера Стоуна и "Острова проклятых" Мартина Скорсезе) со вкусом и фантазией. Создателям "Углерода" было на что ориентироваться - помимо многочисленной классики, совсем недавно тренды обновил отличный сиквел "Бегущего по лезвию" и визуально (и это его основное достоинство) нестыдный "Призрак в доспехах".

На лихой, пусть и не лишенный шероховатостей и неочевидных допущений детективный сюжет (что для жанра вполне понятно и простительно) нанизан бодрый экшен, а также хотя и не первой свежести, но внятно изложенный посыл. Плюс - отличная интернациональная актерская команда с Юэлем Киннаманом ("Отряд самоубийц", американское "Убийство") и Джеймсом Пьюрфоем ("Рим") на первых ролях.

Сериал, разумеется, продлен, и будем надеяться, что оставшиеся книги получат не менее достойную адаптацию.

"Патрик Мелроуз"

Экранного пересказа цикла автобиографических повестей Эдварда Сент-Обина, как и перевода последних на русский язык, тысячи англофилов и просто поклонников современной литературы туманного Альбиона ждали годами - и в 2018-м получили и то и другое.

Вместе с указанной группой лиц нового американо-британского телефильма с нетерпением дожидалась, пожалуй, еще более крупная - фанаты Бенедикта Камбербэтча, ставшего настоящим объектом культа после роли в "Шерлоке".

Показательно, что именно Патрика Мелроуза - наряду, на секундочку, с Гамлетом - Камбербэтч называл одним из двух персонажей, которых мечтал сыграть. Не сериал, словом, а сплошная сбывшаяся мечта - с какой стороны ни глянь.

Результат ожидания вполне оправдал - безумная черная комедия, сначала запрыгивающая на территорию "Страха и отвращения в Лас-Вегасе", оборачивается душераздирающей драмой с ярко выраженным британским акцентом, который, по своему обыкновению, особенно отчетливо проявляется в двух крайностях - в бесшабашном веселье и титаническом надрыве, скрывающемся за чопорной невозмутимостью неуравновешенного английского денди.

Наша рецензия

"Ненастье"

Сергей Урсуляк, заслуженный делец отечественного сериалостроения, уже успел себя проявить и как режиссер оригинальных телефильмов ("Ликвидация"), и как автор крепких адаптаций для ТВ русской и советской литературной классики ("Тихий Дон", "Жизнь и судьба"). Настал черед современной российской прозы. С которой Урсуляк, как выяснилось, управляется ничуть не хуже.

Мрачный роман Алексея Иванова "Ненастье", открывающий совершенно новую сторону литератора тем, кто знает его только по внушительным пеплумам, рассказывает о группировке "афганцев", объединившихся на обломках СССР в промышленном уральском городе для "отстаивания своих интересов" - посредством огнестрельного оружия и наглости.

Девяностые - тема для визуализации, конечно, крайне богатая, и авторам экранизации "Ненастья" было где разгуляться. Что называется, "дух эпохи" передан от души и без ханжества. Царство кровавого сюрреализма самыми оборотистыми пассионариями эпохи воспринимавшееся как пространство абсолютной свободы - мир, в котором живут и действуют герои сериала телеканала "Россия", замечательно сыгранные Александром Яценко, Сергеем Маковецким, Александром Горбатовым, Татьяной Лялиной, Александром Голубевым и другими.

Наша рецензия

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