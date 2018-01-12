Появился трейлер киберпанк-нуара "Видоизмененный углерод"

Вышел бодрящей футуристичности новый трейлер "Видоизмененного углерода".

В центре сюжета окажется Земля бесконечно далекого будущего, где присутствует возможность "выгружать" сознание одной личности из одного тела и перемещать его в другое. Для богатых и военных бессмертие и большие возможности для экспериментов, а для бедных - почти недосягаемый стимул.

Именно в таком мире судьба настигает бывшего военного спецназовца Такеси Ковача по прозвищу Посланник (Юэль Киннаман), отбывающего в одной из космических тюрем свой срок. Однако все меняется, когда его нанимает крупный предприниматель, вдруг заметивший, что одно из его тел явно убили, хотя все обставлено как самоубийство.

Но чем дальше заходит в своем расследовании Ковач, тем более тягостные и безрадостные обстоятельства выплывают наружу. К тому же, пока боец пытается узнать правду, появляются люди (и не только), которые желают устранить "ищейку".

В основе сего ретрофутуристичного коктейля из "Матрицы", трудов Бодрийяра, кислотных снов Филиппа К. Дика и кибербуддизма лежит одноименная книга 2002 года, автором которой является писатель Ричард Морган.

За адаптированный сценарий отвечают Лаэта Калогридис ("Аватар", "Остров проклятых"), Дэвид Х. Гудман ("Грань"), Брайн Нельсон ("11.22.63") и Стив Блэкман ("Фарго"), взявшие на себя и продюсерские функции.

В ролях: Юэль Киннаман, Антонио Марциале, Крис Коннер, Кристин Леман, Хиро Канагава, Алика Аутран, Тич Грант, Хэйли Лоу, Заф Пару, Джеймс Пьюрфой.

Премьера состоится на Netflix 2 февраля 2018 года.

Трейлер, содержащий элементы легкой эротики, доступен на официальном YouTube-канале Netflix.