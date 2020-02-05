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05.02.2020 05:26
Рубрика: Общество

Меня зовут Дурдона

Зачем в перинатальных центрах нужен курс лекций о правильном выборе имен?
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Неделя № 24(8078)
Христамрирадос, Дурдона, Никита-Мононо, Радостина, Виагра. Это не набор букв или позывные участников сетевой игры. Это реальные имена, зарегистрированные в разное время в столичном регионе.
У таких мам для младенцев всегда есть сюрприз - например, очень необычное имя. Фото: GettyImages У таких мам для младенцев всегда есть сюрприз - например, очень необычное имя. Фото: GettyImages
У таких мам для младенцев всегда есть сюрприз - например, очень необычное имя. Фото: GettyImages

Мода на странные имена настолько захлестнула современное общество, что в роддомах и перинатальных центрах вынуждены задуматься: не пора ли начать вести с будущими родителями беседы о том, что мода модой, но ведь их детям с этими странными именами жить.

Россия и Путятя

В подмосковном Реутове живет семья Солобоковых, у которых недавно родился сын Бьерн. Мама с папой активно увлекаются культурой викингов, поэтому назвали наследника в честь первого шведского короля Бьерна Железнобокого. Это имя в переводе со шведского означает "медведь", что, впрочем, родителей не пугает. Наоборот, они считают его красивым и надеются, что маленький Бьерн вырастет таким же сильным, как его знаменитый тезка.

Фото: iStock
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В Балашихе летом этого года на свет появился Исаак-Ньютон. Да, это имя. Родители малыша - студенты из Кот-д Ивуара, учатся в Московской международной академии и очень любят физику. Говорят, что назвать первенца именем и фамилией великого физика Ньютона - решение обоюдное. И почти сразу у них появились последователи. В Подольске новорожденный мальчик получил имя Леонард-Эйлер - в честь известного математика. И снова родители питают надежду, что громкое имя поможет сыну внести фундаментальный вклад в какую-нибудь науку.

В Орехово-Зуеве живет Россия Олеговна, в Клину - Русалка Михайловна, в Балашихе - Виагра Николаевна, а в Наро-Фоминске - Путислав Владиславович. Причем последнее имя относится к разряду древнерусских и сокращается в не слишком приятного на слух Путяту, но других вариантов имени родители не рассматривали. "Большинство родных были против, всем хотелось простое имя, - рассказывает отец малыша. - Наши родители даже сказали, что будут называть внука Славиком. Мы и не спорим. Каждый Вячеслав может быть Славиком, но не каждый Славик может быть Путятой".

Еще один странный тренд нашего времени: давать детям матчество - отчество по имени матери.

И спасибо не скажут

Как объяснили "РГ" в подмосковном управлении ЗАГС, Федеральный закон "Об актах гражданского состояния" запрещает называть детей именами из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков. Под запретом также бранные слова или указания на ранги, должности, титулы. Во всех остальных случаях желание родителей - закон.

Особо чувствительные сотрудники ЗАГСов могут переспросить и даже попытаться отговорить родителей от необычных имен, но если те будут настаивать на том, что их новорожденное чадо должно быть Табуреткой Ивановной, - оно ею будет.

У сотрудниц московских ЗАГСов появится форма

"Часто странные имена присутствуют в семьях, где родился первый ребенок, - утверждает психолог-психотерапевт Татьяна Хромова. - Родителям хочется как-то выделиться - а как? У новорожденных нет никаких навыков, которыми можно было бы гордиться. Единственный способ выделиться - это дать ребенку необычное имя".

И еще на один момент обращает внимание Хромова: Виагры, Радостины и Никиты-Мононо чаще появляются у молодых родителей, которые еще живут сегодняшним днем. Им не хочется думать о том, что лет через десять их принцессу Виагру насмерть задразнят в школе, а подросток Путята будет представляться всем нейтральным именем Петя. И уж точно эти дети не скажут родителям спасибо за свои имена.

"А еще в любом обществе есть прослойка эмоционально незрелых людей, которые называют детей именами персонажей книг или кинофильмов, популярных в данный момент, - продолжает Хромова. - Я, например, встречала Кхалиси Башмакову и Аберфота Тарелкина. Не стану спорить с мнением, что "Война престолов" или "Гарри Поттер" - это произведения на века, а значит, и имена их героев долго будут на слуху, но все-таки люди интеллектуально и эмоционально зрелые выбирают своим детям имена, сочетающиеся с отчеством и фамилией".

Меняю не глядя

Один мой знакомый по имени Вячеслав, будучи школьником, переехал с родителями в Германию на ПМЖ. Где очень быстро выяснилось: для немецкого слуха и правописания его имя кажется набором букв, не поддающимся ни пониманию, ни произношению. В любом документе имя писали с ошибками, на исправление которых уходило время. В конце концов родители не выдержали и поменяли сыну имя. Теперь он Михаэль. Точнее, дома по-прежнему Слава, а в остальных местах - Миша.

Говорит, жить можно, хотя и странно.

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Вот также и с подмосковной Дурдоной. Это имя персидского происхождения, в переводе - "единственная жемчужина". В Киргизии или Узбекистане оно не вызовет у окружающих никаких эмоций.

"Но каково будет ребенку с таким именем жить и учиться в русскоязычной среде - можно себе представить. Такие моменты тоже нужно учитывать при выборе имени для малыша", - отмечает Татьяна Хромова.

В Наро-Фоминском перинатальном центре, откуда выписывался малыш Путята, "РГ" рассказали, что думают над тем, чтобы организовать среди будущих мамочек беседы о правильном выборе имен для новорожденных.

В центре есть психологи, которые снимают у женщин страх перед родами. А также имеется удаленное рабочее место для сотрудника ЗАГСа. Эти специалисты могли бы вместе беседовать с роженицами, рассказывая о том, что выбор имени для малыша - дело деликатное и подходить к нему нужно со всей ответственностью. Чтобы в один прекрасный момент не получить вместо Славы - Мишу.

Общество Семья и дети

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