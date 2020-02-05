Жертвами лавины на востоке Турции стали 33 человека

Из Турции продолжают поступать трагические новости о последствиях схода лавины в горах провинции Ван на востоке страны. По последним данным, которые приводит турецкий телеканал NTV, погибшими признаны 33 человека.

Судя по всему, среди жертв больше всего спасателей, которые прибыли вызволять из-под заносов снегоуборочную машину и сорвавшийся с трассы микроавтобус, но сами попали под второй сход.

Пока удалось вызволить из-под снега более 60 представителей экстренных служб и жандармерии. Им на помощь прибыли дополнительные подкрепления, в том числе военные вертолеты из Анкары. На месте происшествия находится глава МВД республики Сулеймани Сойлу. Между тем специалисты готовят неподалеку третий искусственный сход снежной лавины, чтобы очистить кусок склона, что поможет спасателям подобраться к людям.