С академиком Еленой Голуховой знакомы многие годы. Знала прежде всего как специалиста в области нарушений ритма сердца. И что может быть важнее, когда речь идет о сбоях в нашем главном моторе. Но, кроме аритмии, у нее еще иные обязанности и интересы. Кроме того, что Елена Зеликовна с ноября 2019 года исполняет обязанности директора Центра имени Бакулева, она еще заведует отделением аритмологии и кафедрой кардиологии и функциональной диагностики, руководит экспертным советом ВАКа, к которому относятся 22 специальности клинической медицины. Иными словами, сегодняшний разговор - с человеком, которому даже по служебным обязанностям положено знать о самых разных болезнях. О том, почему они возникают, как их предупредить, как их лечить и, наконец, от чего чаще всего люди преждевременно уходят из жизни.

Елена, не боитесь, что вас могут назвать всезнайкой, к которым относятся с некоторым недоверием?

Елена Голухова: Когда-то боялась. А потом поняла, что все зависит от меня самой. Да, привыкла, что сейчас, когда ко всему прочему прибавилось еще и руководство уникальным, мирового уровня центром, вставать приходится в шесть утра, садится за руль, мчаться в клинику, чтобы до начала общей работы побывать в отделении реанимации и получить полную информацию о том, что произошло за прошедшую ночь. Когда домой? Часто укладываюсь в сутки. Но не всегда хватает 24 часов.

У нас огромная страна и огромные возможности. Тем более что сейчас выделены немалые финансовые средства для совершенствования медицинской помощи

И с человеком, который живет в таком ритме, можно говорить о том, почему некоторые люди умирают раньше времени? Какие советы вы можете дать моей любимой героине - тете Маше из подъезда?

Елена Голухова: Мой ответ может вам показаться банальным. Тете Маше из подъезда, впрочем, как и всем, надо знать, что преждевременный уход из жизни прежде всего связан с болезнями сердца и сосудов: инфарктами, инсультами, нарушениями ритма сердца.

Это банально. Уже, наверное, все знают, что во всем мире главные причины преждевременного ухода именно болезни сердца и сосудов.

Елена Голухова: Это действительно всем известно. Но… Довожу до вашего сведения, что в развитых странах мира у болезней сердца и сосудов есть могущественный соперник: различные онкологические болезни. И по количеству, и по летальным исходам они рвутся в лидеры.

Вы хотите сказать, что у нас с онкологическими заболеваниями справляются столь успешно, что они уступают сердечно- сосудистым?

Елена Голухова: Я этого не говорила. Просто в развитых странах больше приверженности к здоровому образу жизни. У нас, к сожалению, пока больше призывов к нему, чем тех, кто его реально ведет.

Что вы подразумеваете под здоровым образом жизни? Хождение пешком? Скандинавскую ходьбу? Отказ от курения? Алкоголя? Посещение фитнес-клубов? Что?

Елена Голухова: То, что вы сказали, это азбука здорового образа жизни. О ней практически все знают. Но поинтересуйтесь у той же тети Маши: когда она в последний раз ходила пешком хотя бы раз в день? Если можно, хочу поподробнее сказать о здоровом образе жизни. Вот человек считает себя практически здоровым. Он наверняка не помнит, когда в последний раз был у врача. Понятия не имеет об уровне сахара в крови, не измеряет артериальное давление. В чашку чая насыпает пять ложек сахара. Лучшим завтраком считает кусок хлеба, намазанный маслом и покрытый жирной колбасой. На работу, даже если она рядом, не идет пешком. Предпочитает транспорт. Элементарная зарядка давно заменена просмотром телевизионных программ.

Человек живет якобы в свое удовольствие. Если же он почувствует, что сердце бьется не так, как раньше, то спокойно в ближайшей аптеке купит валидол, положит таблетку под язык… Валидол, утверждает интернет, "средство известное и проверенное". Таблетка под язык, подушка на диване, светится голубой экран и…

Хотите сказать о последствиях?

Елена Голухова: Хочу.

Но прежде назовите основные правила здорового образа жизни. Вам-то они должны быть известны.

Елена Голухова: Перечислю хорошо известные, общие правила. Отказ от курения и злоупотребления алкоголем. Физическая активность. В рационе должно быть достаточное количество овощей и фруктов. Ограниченное употребление соли и сахара. Необходимо контролировать уровень артериального давления. Сейчас, когда приборы для его измерения общедоступны, они, как мобильные телефоны, должны быть также у каждого. Опять говорю банальности? Ко мне обращаются пациенты, которые давно "проехали" стадию разумной профилактики. Обращаются не только в пожилом возрасте. К сожалению, приходят и школьники, и мужчины, и женщины самого активного возраста.

На что жалуются эти пациенты?

Елена Голухова: Чаще всего ко мне обращаются с нарушениями ритма сердца. Это могут быть не опасные единичные нарушения - перебои в работе сердца. А могут быть чрезвычайно опасные состояния, ведущие к остановке сердца и развитию инсультов.

И что в таких случаях вы рекомендуете?

Елена Голухова: Прежде чем что-то рекомендовать, нужно выяснить причину такого состояния. Мы рекомендуем специальные исследования, чтобы точно определить состояние сердечной мышцы и сосудов, питающих сердце. Ведь не исключено, что пациент, даже не ведая о том, находится под угрозой развития инфаркта миокарда. И, прошу внимания, иногда фатальные нарушения ритма сердца - это первое проявление острого инфаркта миокарда. Когда ваша тетя Маша отправилась за покупками, несмотря на некий дискомфорт в сердце, домой не вернулась, а вызванная "скорая" констатировала остановку сердца и смерть… Приведу статистику: в США каждый год по такому сценарию уходят из жизни 450-500 тысяч человек, в нашей стране около 300 тысяч человек.

Хотите сказать, что мы в этом плане благополучнее американцев?

Елена Голухова: Да нет! Нас просто меньше. А сказать я хочу о том, что этим людям можно помочь, если помощь будет своевременной.

Звучит красиво. Но я попрошу спуститься с институтских высот на грешную землю, где живет моя тетя Маша. Вот на днях поступила информация от пациента, который обратился в периферийную больницу, а в ней не оказалось элементарных условий ни для диагностики, ни для лечения. Сейчас там работает специальная комиссия. Ваш, Елена, главного аритмолога России комментарий.

Елена Голухова: У нас огромная страна. Но списывать все недостатки на масштабы нельзя. Ведь у нас не только огромная страна, но и огромные возможности. Тем более что сейчас выделены немалые финансовые средства для совершенствования медицинской помощи. Вот только что известный онколог, химиотерапевт Даниил Строяковский со страниц вашей газеты рассказал о том, что в Москве теперь нет дефицита препаратов для лечения самых тяжелых онкологических заболеваний. То есть решение многих проблем возможно, если руководство данного региона считает медицинскую помощь своим приоритетом. Поверьте, это касается не только онкологической службы.

По технологическим возможностям, используемым сегодня в лечении заболеваний сердца и сосудов, мы не отстаем от Запада, США. Но чтобы помощь была по-настоящему доступной, должно быть объединение усилий пациентов, врачей и регионального руководства. Если продолжать действовать в одиночку, ситуация не изменится. Кстати, замечу, что в Москве сумели изменить ситуацию с медикаментозным обеспечением пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Тех, кто перенес стентирование коронарных сосудов, и тех, кто страдает мерцательной аритмией с высоким риском развития инсульта.

Вы выполняете функции руководителя Центра мирового уровня, в котором ежедневно проводятся десятки операций на сердце и сосудах. Но вы, между прочим, не хирург.

Елена Голухова: Что вас смущает? Смущает, что так рано прихожу и так поздно ухожу из центра? Что каждый день с коллегами обхожу отделение реанимации? Да, не скрою: стараюсь вникать во все тонкости сложнейшей работы. Помогает то, что я здесь больше 35 лет. Пришла после окончания вуза. Здесь защищала кандидатскую и докторскую диссертации. Здесь под руководством моего учителя академика Лео Антоновича Бокерия стала академиком РАН. Затем заместителем директора центра.

Именно Лео Антонович в свое время предложил мне заниматься столь сложной проблемой, в которой обязательно должна участвовать целая "сердечная команда" - как это принято во всем мире: кардиологи, кардиохирурги, электрофизиологи, а теперь и математики. Именно командный подход предусматривает не количество выполненных оперативных вмешательств, а их безопасность и эффективность. Ведь именно безопасность и эффективность - основная цель нашей работы. А это возможно, если будет по-настоящему так называемая персонифицированная медицина, то есть индивидуальный подход к каждому пациенту с использованием всех известных современных средств. И чтобы было именно так, я не смотрю на часы прихода и ухода с работы.