Александрова претендует на приз "прорыв месяца" WTA

Россиянка Екатерина Александрова вошла в число претенденток на звание "Прорыв января" по версии Женской теннисной ассоциации (WTA),сообщается на сайте организации.

Конкуренцию Александровой в данной номинации составят: Даяна Ястремская (Украина), Анетт Контавейт (Эстония) и Онс Жабер (Тунис). Победительница станет известна 8 февраля.

В январе Александрова завоевала первый в карьере титул на соревнованиях WTA в Шэньчжэне. В финале Екатерина обыграла в двух сетах Елену Рыбакину - 6:2, 6:4.

Что касается звания лучшей теннисистки прошедшего месяца, то на него претендуют: победительница Открытого чемпионата Австралии американка София Кенин, финалистка этого турнира Гарбинье Мугуруса (Испания), австралийка Эшли Барти и чешка Каролина Плишкова.