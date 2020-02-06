Амрам Петросян: Пришло время создать глобальный проект по поддержке ментального здоровья

Необходимость создания инфраструктуры для восстановления ментального здоровья, восстановления социального статуса и роли лиц с проблемами ментального здоровья является одним из глобальных вызовов современности, - такую точку зрения высказал президент Фонда развития современной дипломатии (ФРСД) Амрам Петросян.

Ментальное (психическое, духовное или душевное) здоровье, согласно определению Всемирной организации здравоохранения, - это состояние благополучия, при котором человек может реализовать свои способности и потенциалы, успешно справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить посильный вклад в жизнь своего сообщества.

В XXI веке человечество столкнулось с множеством рисков и вызовов, ставящих под угрозу гармоничное развитие планеты. Речь идет не только о проблемах мировой экономики и политики, но также о дисбалансе развития в разных частях мира, проблемах международной безопасности и других важных вопросах. И это тесно связано с такой важной сферой, как душевное здоровье отдельно взятого человека и общества в целом. Эта проблема может казаться локальной, но, как показывает мировая история и примеры в актуальной политике, именно психологическая фрустрация огромных масс населения становится одним из катализаторов деструктивных международных процессов.

Фонд развития современной дипломатии считает необходимым создание инфраструктуры для поддержания и восстановления ментального здоровья, восстановления социального статуса для лиц с проблемами духовного здоровья. "Мы сейчас прорабатываем проект учреждения Центра исследования и восстановления психического здоровья", - заявил Петросян.

ФРСД располагает огромным опытом координации и интеграции международных и национальных экспертных сообществ, привлечения финансов, выстраивания гармоничного партнерства с профильными государственными структурами по самым сложным и специфичным сферам деятельности. И в настоящий момент пришло время запуска масштабного международного проекта в этом направлении с привлечением экспертов, волонтеров и государственных организаций.

Амрам Петросян на встречах с экспертами и специалистами по ментальному здоровью из Австрии, Израиля и других стран сумел заручиться значительной поддержкой для реализации проекта с использованием новейших методик. По его мнению, эта инициатива актуальна не только для развивающихся стран, но и для обществ развитых государств. Ведь даже в них поддержание психического здоровья сталкивается с такими проблемами, как отрицательная и дезориентирующая пропаганда популярной культуры, легальность наркотических веществ, и другие дезориентирующие аспекты действительности. Стоит заметить, что многое из вышеперечисленного - это, по сути, лишь последствия, а не причина серьезных упущений системы государственной политики в ментальной сфере.

"Ответ на вызовы, с которыми мы столкнулись, является комплексным и сложным, поэтому и требует соответствующего подхода. Как минимум, для решения данной проблемы необходимо задействовать наибольшее число участников из разных социальных групп. Важно, чтобы в рамках наших программ мы решали проблемы защиты людей от социальных и экономических проблем. Разумеется, не стоит обходить стороной и такой аспект нашей деятельности, как работа с общественным мнением. Мы должны объяснить широкой общественности как важно поддерживать и следить за своим ментальным здоровьем и привить культуру уважения к душевному состоянию человека", - отметил президент ФРСД.

Кроме конкретной поддержки и помощи нуждающимся, крайне важно еще и содействовать полноценной работе по прикладной защите прав и свобод людей. И в этом направлении вряд ли что-то можно сделать без тесного сотрудничества, как с государственными, так и с правозащитными структурами. Ведь люди, столкнувшиеся с ментальными проблемами, находятся в очень уязвимом положении. Для них крайне важно создать целое направление правозащитной деятельности и государственной политики. Разумеется, такая работа будет эффективной лишь при заинтересованности государства, активной вовлеченности представителей гражданского и экспертного сообществ.

"Защита законных прав и интересов людей, столкнувшихся с ментальными проблемами, занимает особое место в нашей деятельности. Необходимо оказывать людям помощь не только в восстановлении здоровья, но также и их социальных прав и статуса. Разумеется, мы готовы сотрудничать с другими гуманитарными социально ориентированными проектами, сходными нашему ", - заключил Амрам Петросян.