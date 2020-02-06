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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Антикитайский политический вирус также необходимо ликвидировать

В настоящее время благодаря преимуществам социального строя в Китае объединены усилия для профилактики и предотвращения коронавирусной эпидемии. По словам генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Тедороса Адама Гебреисуса, энергия и эффективность социального строя в Китае сильны как нигде. Однако госсекретарь США Майкл Помпео высказал иное мнение, клевеща на Китай в том, что правящая партия и социальный строй в стране якобы представляют собой "угрозу эпохе", пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

В кризисный момент, когда весь Китай сконцентрировал усилия на борьбе с эпидемией, Майкл Помпео в качестве главы внешнеполитического ведомства глобальной сверхдержавы произносит наглую ложь, не только нарушая общественный настрой, но и создавая препятствия для китайско-американского сотрудничества в совместной борьбе с эпидемией.

Майкл Помпео произнес это клеветническое высказывание в ходе визита в Великобританию в то время, когда британское правительство разрешило китайской компании Huawei участвовать в строительстве сети 5G в стране.

В последние годы американские власти притесняют китайские высокотехнологические компании, постоянно оказывая давление на своих союзников, всеми силами мешая им в открытии рынка Китаю. Великобритания, взвесив все плюсы и минусы, сделала правильный выбор. Это не что иное, как удар по США, в результате которого Майкл Помпео стал вымещать свой гнев на Китае.

На самом деле после вступления в должность госсекретаря Майкл Помпео не упускал ни единого шанса, чтобы оклеветать Китай, в частности, во время своих зарубежных турне. За этими действиями скрывается глубокое идеологическое предубеждение об "игре с нулевой суммой". Таким образом, американские антикитайские деятели во главе с Майклом Помпео непрерывно создают препятствия для развития китайско-американских отношений.

Однако Помпео и его единомышленники никогда не смогут найти убедительные аргументы, так как преимущества социального строя в Китае давно доказаны фактами. За прошедшие 70 лет без всякой экспансии и грабительской политики, а только за счет упорной работы под руководством КПК китайский народ совершил великие достижения в развитии страны. Политика реформ и открытости помогла улучшить материальное положение 800 миллионам сельских жителей, в результате страна внесла огромный вклад в дело ликвидации бедности в мире. "Один пояс и один путь" стал важнейшей глобальной общественной инициативой, приносящей огромные возможности заинтересованным в развитии странам. По утверждению профессора Государственного университета Сингапура г-на Чжэн Юнняня, китайская модель социального строя - это не только история успеха, она представляет собой пример иного пути для тех стран, которые стремятся к политической независимости и экономическому развитию.

Сейчас Китай также проявляет преимущества социального строя в борьбе с эпидемией коронавирусной пневмонии. В стране принимают меры, направленные и на защиту безопасности и здоровья населения, и на сохранение глобальной безопасности общественного здравоохранения, что свидетельствует о высокой степени ответственности перед международным сообществом.

Очередные клеветнические высказывания Майкла Помпео о Китае представляют собой не что иное, как политический вирус, препятствующий китайско-американскому взаимодействию в совместной борьбе с эпидемией коронавирусной пневмонии, который также необходимо ликвидировать.

Китай полон энергии и уверенности в победе над эпидемией и сыграет еще более важную роль в защите и развитии всего мира.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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