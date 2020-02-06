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06.02.2020 06:20
Рубрика: В мире

Автомобиль сбил пешеходов в Иерусалиме

Текст: Андрей Васильев

Автомобиль сбил пешеходов на улице Давида Ремеза в Иерусалиме. По последним данным, 14 человек пострадали, сообщает The Jerusalem Post. Трагедия произошла ночью в четверг. Звонок от очевидцев поступил в службу спасения в 1:47.

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Один человек получил тяжелые травмы, а один находится в стабильно тяжелом состоянии. Пострадавшие были доставлены в медицинский центр Шааре Цедек и больницу Хадасса. Медики также сообщили о десяти раненых, которые после осмотра отправились домой.

По данным полиции, которая склоняется к версии теракта, это был умышленный наезд на пешеходов. Водитель скрылся с места происшествия на своем автомобиле. Сейчас стражи порядка разыскивают злоумышленника.

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