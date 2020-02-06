Автомобиль сбил пешеходов в Иерусалиме

Автомобиль сбил пешеходов на улице Давида Ремеза в Иерусалиме. По последним данным, 14 человек пострадали, сообщает The Jerusalem Post. Трагедия произошла ночью в четверг. Звонок от очевидцев поступил в службу спасения в 1:47.

Один человек получил тяжелые травмы, а один находится в стабильно тяжелом состоянии. Пострадавшие были доставлены в медицинский центр Шааре Цедек и больницу Хадасса. Медики также сообщили о десяти раненых, которые после осмотра отправились домой.

По данным полиции, которая склоняется к версии теракта, это был умышленный наезд на пешеходов. Водитель скрылся с места происшествия на своем автомобиле. Сейчас стражи порядка разыскивают злоумышленника.