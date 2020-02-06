Беременным могут смягчить наказание за нетяжкие преступления

Уточняется, что условно-досрочное освобождение может быть применено только после того, как заключенная отбудет не менее одной четверти срока наказания, назначенного за преступление небольшой тяжести. Кроме того, неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким видом ответственности.

Статистические данные свидетельствуют об увеличении количества рассматриваемых категорий осужденных женщин, указано в пояснительной записке.

Как отмечают в кабмине, пребывание детей в доме ребенка при исправительном учреждении может негативно сказаться на их психоэмоциональном состоянии и физическом развитии.

Предусмотренные законопроектом меры создадут более широкие возможности для соблюдения прав материнства и детства, говорится в сопроводительных материалах.