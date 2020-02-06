Беременным могут смягчить наказание за нетяжкие преступления

Новости

ЕБРР рассчитывает включить Минск в число ведущих партнеров 12:20
На востоке Москвы отремонтируют 91-летний дом из "Дангауэровки" 12:18
На Алтае нашли тело погибшего под лавиной охотника 12:13
Названы регионы-лидеры по строительству жилья 12:11
Московские студии анимации представят свои проекты в США 12:10
В Барвихе задержали героиновую закладчицу 12:09
В Новороссийске закладчик прятал наркотики в скорлупе орехов 12:08
В школе Липецка первоклашкам запретили пить из кулера 12:08
Блогер нашел раритетный мотоцикл, простоявший в упаковке 30 лет 12:04
Отражение ракетного удара по Дамаску сняли на видео 12:03
В Кирове пожилым с расстройством памяти выдадут QR-код 12:01
В Ленобласти девочка-подросток погибла под поездом 11:58
В Москве пройдет вторая международная выставка "Город: детали" 11:57
Волгоградцу дали 10 лет за организацию нарколаборатории 11:48
Что предлагает "Музейная линия" на книжной выставке в Минске 11:36
В Челябинске из-за теплой погоды начали демонтировать ледовый городок 11:34
Московские врачи освободили палец 7-летней девочки из дверного замка 11:33
В Москве резко упало атмосферное давление 11:33
В Китае зафиксировали 19 случаев заражения иностранцев коронавирусом 11:25
Вышел трейлер "Неизбранных дорог" с Хавьером Бардемом и Эль Фаннинг 11:25
ЦОДД призвал московских водителей ехать на метро 11:22
Ушел из жизни глава Новопокровского района Кубани Юрий Ревякин 11:17
В Бурятии отца-садиста осудили за издевательства над дочерью 11:13
Морозова: ВСУ обстреляли бомбоубежище в Горловке 11:13
Комплексы "Флокс", "Дрок" и "Магнолия" начнут производить в 2021 году 11:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
06.02.2020 11:18
Рубрика: Власть

Беременным могут смягчить наказание за нетяжкие преступления

Текст: Татьяна Замахина
Беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, предлагают смягчить наказание за преступления небольшой тяжести. Законопроект об этом внесло в Госдуму правительство РФ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Уточняется, что условно-досрочное освобождение может быть применено только после того, как заключенная отбудет не менее одной четверти срока наказания, назначенного за преступление небольшой тяжести. Кроме того, неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким видом ответственности.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Беременных женщин в СИЗО поместят в отдельные камеры

Статистические данные свидетельствуют об увеличении количества рассматриваемых категорий осужденных женщин, указано в пояснительной записке.

Как отмечают в кабмине, пребывание детей в доме ребенка при исправительном учреждении может негативно сказаться на их психоэмоциональном состоянии и физическом развитии.

Предусмотренные законопроектом меры создадут более широкие возможности для соблюдения прав материнства и детства, говорится в сопроводительных материалах.

Власть Работа власти Законодательная власть Госдума Правительство Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Число погибших при жесткой посадке Boeing в Стамбуле возросло до трех
СМИ: ПВО Сирии отражают ракетный удар по Дамаску
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции
Россия заняла второе место по поставкам энергоносителей в США
Россияне останутся на лайнере Diamond Princess в Японии до 20 февраля
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам