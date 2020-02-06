Новости

Гимнастка Солдатова опровергла информацию о попытке самоубийства 16:48
Каток на Красной площади закрыли из-за турнира по керлингу 16:45
Клип "Би-2" под "Американскую историю ужасов" набрал миллион просмотров 16:43
В Саратове в суд направили дело о хищении у дольщиков 520 млн рублей 16:41
Автозак с заключенными перевернулся в центре Воронежа 16:34
В Оренбурге на чиновников горадминистрации возбудили дело о хищениях 16:28
Видео: 125 фильмов ушедшего десятилетия за восемь минут 16:22
Дознавательница из Уфы попросила ужесточить приговор своим насильникам 16:20
В Кургане открылся региональный центр Президентской библиотеки 16:14
В Бразилии обнаружен некрофаг возрастом 230 миллионов лет 16:11
Вахтовик привез в Карелию тяжелый наркотик в кубинском барабане 16:03
Пикап Nissan проехал 1,6 млн километров с оригинальным мотором 16:02
Число жертв двух лавин в Турции выросло до 41 человека 16:01
На Кубани цены на маски в некоторых аптеках взлетели в 10 раз 15:55
Петербургский ученый создал биохронику Петра I 15:40
Житель Кузбасса сжег своих детей, чтобы не платить алименты 15:37
У сериала "Мандалорец" появятся свои спин-оффы 15:32
Тимошенко заняла кресло спикера во время потасовки в Раде 15:29
В Кремле не исключили встречи Путина и Эрдогана 15:28
Открыта "галактика-монстр" времен сотворения мира 15:28
Российский авторынок показал рост в январе 15:26
У пингвинов обнаружили черты человеческой речи 15:23
Под Тверью бешеная лисица покусала более 10 прохожих 15:19
Путин может оперативно провести телефонный разговор с саудовским монархом 15:18
Tata показала индийский Defender 15:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
06.02.2020 16:01
Рубрика: В мире

Число жертв двух лавин в Турции выросло до 41 человека

Текст: Юрий Когалов

Число погибших при сходе двух лавин в турецкой провинции Ван увеличилось до 41 человека, передает телеканал CNN Turk. Ранее сообщалось о 39 погибших. Еще 84, по данным Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями, получили различные травмы.

Фото: iStock
В Красноярском крае на дорогу сошла лавина

На месте продолжаются спасательные работы. В них задействовано 180 человек, 23 единицы техники и мобильный координационный центр. В район также направлены три десятка машин скорой помощи и 16 команд медиков.

Во вторник в уезде Бахчисарай первая лавина накрыла пассажирский автобус. Вторая сошла в среду, когда спасатели искали выживших.

"По предварительным данным местных властей, в результате схода лавины в провинции Ван на востоке Турция россияне не пострадали", - сообщили в российском посольстве.

В мире Ближний Восток Турция

Главное сегодня

В Кремле не исключили встречи Путина и Эрдогана
Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции
Отражение ракетного удара по Дамаску сняли на видео
Как американская блокада повлияла на производство рома на Кубе
После Brexit французским рыбакам закрыли доступ к британским водам