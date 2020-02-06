Число жертв двух лавин в Турции выросло до 41 человека

Число погибших при сходе двух лавин в турецкой провинции Ван увеличилось до 41 человека, передает телеканал CNN Turk. Ранее сообщалось о 39 погибших. Еще 84, по данным Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями, получили различные травмы.

На месте продолжаются спасательные работы. В них задействовано 180 человек, 23 единицы техники и мобильный координационный центр. В район также направлены три десятка машин скорой помощи и 16 команд медиков.

Во вторник в уезде Бахчисарай первая лавина накрыла пассажирский автобус. Вторая сошла в среду, когда спасатели искали выживших.

"По предварительным данным местных властей, в результате схода лавины в провинции Ван на востоке Турция россияне не пострадали", - сообщили в российском посольстве.