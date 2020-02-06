Что предлагает "Музейная линия" на книжной выставке в Минске

Богатство культурного и исторического наследия Союзного государства получит свое отражение 6 февраля и на творческой встрече в Минске музейных творцов Беларуси и России. Изобразительное и монументальное искусство включено организаторами в российский проект "Музейная линия", который справедливо признан масштабным подиумом для представления современных художественных идей, культурных форм и проявлений в классическом городском пространстве.

Он впервые представляется во время участия России в XXVII Минской международной книжной выставке-ярмарке, которая накануне открылась в белорусской столице, информирует БЕЛТА.

Судя по замыслу авторов, "Музейная линия" вызовет интерес не только специалистов, но и массового читателя. Она познакомит и c книгами по классическому и современному искусству, дизайну, моде и архитектуре, искусству театра и кино, а также с книгами по искусству и смежным дисциплинам для детей, изданными ведущими музеями и издательствами, специализирующимися на этих направлениях.

В книжной коллекции и программе, представленной в Минске, звучат имена всемирно известных художников, чьи жизнь, школа, творчество неразрывно связаны с Синеокой. Украшением экспозиции искусствоведы считают и альбом, посвященный творчеству Казимира Малевича, из коллекции изданий Государственного Русского музея Санкт-Петербурга. А столичный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина привез объемный каталог, изданный к юбилейной выставке Льва Бакста.

Достойное место занимает в российской коллекции и красочное издание для детей Третьяковской галереи "Цветы и плоды. Путешествие в картину". Кстати, материал для этой книги, созданной Светланой Усачевой на основе произведений Ивана Хруцкого, был предоставлен Национальным художественным музеем РБ.

Творческая встреча предполагает, уточняет агентство, и обсуждение партнерами перспектив подписания соглашения о двустороннем сотрудничестве между белорусскими музеями и популярным проектом "Музейная линия".