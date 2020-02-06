Дисциплинарные штрафы для заключенных поднимут в несколько раз

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект закона, предлагающий повысить дисциплинарные штрафы для осужденных.

"Инициатива направлена на усиление мер дисциплинарной ответственности осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, - рассказал заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Станислав Александров. - Действующий размер штрафа - до 200 рублей. Он был установлен еще в 2003 году. Сейчас предлагается увеличить сумму штрафа с учетом инфляции, и предусмотреть, что штраф может составлять от 500 до 700 рублей".

Предлагается установить дисциплинарный штраф для осужденных в размере 500 - 700 рублей

Наказать осужденного рублем вправе начальник колонии. Наличных денег у заключенного, естественно, нет. Но у него есть лицевой счет, с которого в случае наказания снимут нужную сумму.

По закону оштрафовать заключенного можно исключительно за злостные нарушения порядка, перечисленные в соответствующей статье Уголовно-исполнительного кодекса. Так что произвольно накладывать финансовые санкции на осужденного начальник не может. За практикой следит прокуратура.

Как рассказывают эксперты, на практике нередко штрафуют осужденных, пойманных с мобильными телефонами. Любопытно, что штраф считается достаточно мягким наказанием, так как в таком случае человека не записывают в злостные нарушители режима.

"Статистика показывает, что в среднем дисциплинарный штраф накладывается на 5,4 тысячи осужденных в год, на некоторых - несколько раз, - рассказывает Станислав Александров. - В общей сложности в бюджет перечисляется более миллиона рублей".

Как поясняют эксперты, денежные средства списываются с лицевого счета осужденного в доход бюджета Российской Федерации. "Но даже при отсутствии средств на счете их удержание также может быть произведено в дальнейшем с любых доходов осужденных, - уточняют в тюремном ведомстве. - Последующее удержание, например, распространяется и на денежные переводы от родственников для приобретения продуктов питания или предметов первой необходимости в магазине колонии. Неоплаченный штраф может негативно влиять при решении судом вопроса о применении условно-досрочного освобождения".

Любопытные данные: 106 тысяч осужденных имеют на своих лицевых счетах более тысячи рублей. То есть у многих заключенных есть деньги, чтобы расплатиться в случае нарушения. А сумма штрафа будет достаточно чувствительной, чтобы особого желания нарушить порядок не возникало.

"Кроме того, проектом предлагается предусмотреть новое наказание для злостных нарушителей режима, отбывающих наказание на тюремном режиме, - рассказывает Станислав Александров. - Предлагается разрешить переводить их в одиночную камеру на срок до шести месяцев в качестве меры взыскания".

Сегодня такое наказание применяется только для заключенных из колоний особого режима.

Выявлять нарушителей помогают камеры видеонаблюдения. Видеоконтроль в казенных домах внедряется достаточно давно. Например, в учреждениях тюремного ведомства в Республике Коми в прошлом году было дополнительно установлено 450 видеокамер.

"Увеличение количества камер видеонаблюдения в исправительных учреждениях дает положительный результат. Нарушителям становится гораздо сложнее реализовать свой злой умысел", рассказывают в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми.

Как поясняют эксперты, особое внимание уделяется повышению уровня оборудования техническими средствами охраны и средствами видеонаблюдения запретных зон учреждений и режимных объектов.