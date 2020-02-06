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06.02.2020 21:47
Рубрика: Власть

Эксперимент по голосованию на цифровых участках хотят продлить

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуму внесен законопроект о продлении на нынешний год эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках.

Документ внесли члены думского комитета по контролю и регламенту во главе с председателем Ольгой Савастьяновой.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Центризбирком провел пробное голосование на цифровом участке

По их мнению, необходимо создать дополнительные условий для реализации активного избирательного права россиян, находящихся в день голосования за пределами своего избирательного округа.

В случае принятия документ коснется дополнительных выборов в ГД 7-го созыва и выборов в органы государственной власти регионов.

Какие участки будут цифровыми, определит региональный избирком, указано в пояснительной записке. Участок должен быть оснащен техническими средствами, перечень которых определяет ЦИК РФ. Кроме того, Центризбирком утвердит перечень цифровых участков, определит особенности организации голосования на них и ряд других нюансов.

Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости
ЦИК рассказал о работе наблюдателей на цифровых участках

Для голосования на цифровом избирательном участке избиратель должен будет подать заявление о включении в список избирателей на этом участке. Это можно сделать через портал госуслуг, МФЦ, территориальные и участковые комиссии.

Цифровые участки впервые были образованы в Москве на 30 избирательных участках в единый день голосования 8 сентября прошлого года. На них могли проголосовать избиратели из 20 регионов: в 16 прошли выборы высших должностных лиц и в четырех - дополнительные выборы депутатов Госдумы.

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