Эксперимент по голосованию на цифровых участках хотят продлить

Документ внесли члены думского комитета по контролю и регламенту во главе с председателем Ольгой Савастьяновой.

По их мнению, необходимо создать дополнительные условий для реализации активного избирательного права россиян, находящихся в день голосования за пределами своего избирательного округа.

В случае принятия документ коснется дополнительных выборов в ГД 7-го созыва и выборов в органы государственной власти регионов.

Какие участки будут цифровыми, определит региональный избирком, указано в пояснительной записке. Участок должен быть оснащен техническими средствами, перечень которых определяет ЦИК РФ. Кроме того, Центризбирком утвердит перечень цифровых участков, определит особенности организации голосования на них и ряд других нюансов.

Для голосования на цифровом избирательном участке избиратель должен будет подать заявление о включении в список избирателей на этом участке. Это можно сделать через портал госуслуг, МФЦ, территориальные и участковые комиссии.

Цифровые участки впервые были образованы в Москве на 30 избирательных участках в единый день голосования 8 сентября прошлого года. На них могли проголосовать избиратели из 20 регионов: в 16 прошли выборы высших должностных лиц и в четырех - дополнительные выборы депутатов Госдумы.