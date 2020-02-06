Эксперт подтвердил неутешительный прогноз по курсу рубля на 2021 год

Новости

Система госзакупок для помощи малому бизнесу появится в Венесуэле 05:58
В Приморье полицейского задержали по подозрению в убийстве казака 05:58
Власти Тайваня запретили въезд с материкового Китая из-за коронавируса 05:44
Хабаровскую мэрию эвакуировали из-за "минирования" 05:36
У россиян с круизного лайнера в Японии коронавирус не диагностирован 05:10
Израиль атаковал военные объекты ХАМАС 05:00
Результаты голосования в Айове разочаровали Байдена 04:34
Приезжающих в Гонконг китайцев изолируют на две недели 04:18
СМИ: ПВО Сирии отражают ракетный удар по Дамаску 04:04
Назван топ-10 самых травмоопасных для россиян стран 04:00
Коронавирус обнаружен еще у десяти пассажиров круизного судна в Японии 03:37
Голливудский актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет 03:32
Демократы призвали Трампа продлить СНВ-3 на пять лет 03:10
Число погибших при жесткой посадке Boeing в Стамбуле возросло до трех 02:43
Небензя: Проект резолюции по Ливии не учитывает видение РФ 02:38
Поддержавшего импичмент республиканца предложили исключить из партии 02:31
Пентагон снова испытал межконтинентальную баллистическую ракету 02:11
Жертвами коронавируса в Китае стали 562 человека 02:06
МИД РФ рассказал о ситуации с заболеванием коронавирусом у дипломатов 01:39
Трамп отреагировал на провал импичмента шуткой о своем вечном президентстве 01:29
Четыре человека погибли при обстрелах боевиками жилых кварталов Алеппо 00:37
Кокорин рассказал о переговорах с "Балтикой" 00:21
Футболист Тарасов в третий раз стал отцом 05.02.2020
Власти Афин принимают экстренные меры для защиты бездомных от непогоды 05.02.2020
Армия Сирии взяла под свой контроль город Саракиб 05.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
06.02.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Эксперт подтвердил неутешительный прогноз по курсу рубля на 2021 год

Текст: Георгий Панин
Эксперты крупнейшего банка в Северной Европе (Nordea Bank) дали прогноз по курс рубля к европейской валюте. По их мнению, к концу 2020 года курс евро остановится на уровне 71 рубля, а в 2021 году достигнет 80 рублей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Это связано с действиями США. Американская экономическая политика останется слишком непредсказуемой, что заставит инвесторов выходить из рискованных активов (к ним относится и рубль).

Фото: istock
Число выявленных ЦБ финансовых пирамид выросло почти в полтора раза

"Это не удивительно, так как все, что происходит в США, напрямую оказывает непосредственное воздействие на все финансовые рынки, - рассказал "Российской газете" Вячеслав Абрамов, директор офиса продаж "БКС Брокер". - Так что прогноз европейского банка выглядит небезосновательным".

По словам эксперта, политика Соединенных Штатов исторически была построена на протекционизме. После вступления на пост главы Белого Дома Дональда Трампа этот тренд усилился. Именно по его инициативе произошла резкая смена внешнеторгового курса страны, что привело к росту импортных пошлин в 2,5 раза в период с 2016 по 2019 годы.

Большинство европейских компаний завязаны на торговых отношениях с США. И это сильно ударяет по их экономике в случае роста пошлин или каких-либо иных санкций в отношении стран-партнеров Еврозоны. Достаточно вспомнить пример санкций против Ирана, когда несмотря на недовольство этим решением множество европейских компаний прекратили закупки иранской нефти.

"Все это приводит к тому, что Евросоюз действует в ущерб собственным интересам и экономике. ЕС сейчас переживает не самые лучшие времена, а в случае начала новых торговых конфликтов с США показатели ухудшаться еще сильнее. Это будет оказывать воздействие на финансовые рынки. Евро начнет слабеть к доллару, но укрепляться к рублю на фоне ухода инвесторов из рисковых активов", - отмечает Вячеслав Абрамов.

Еще на рубль могут оказать влияние словесные интервенции по поводу возможных новых санкций в отношении России.

Фото: iStock
Почему инфляция не дотянула до прогноза Банка России

"Мощным фактором в пользу ослабления российского рубля может послужить введение более жестких санкций, касающихся владением российских долговых бумаг и сильного падения цен на нефть из-за снижения спроса. Совокупность этих факторов может привести российский рубль в паре с долларом до 68-70, а евро до 78-80, а может и выше", - не исключает эксперт "РГ".

Стоит добавить, что возможен не только негативный сценарий, но также и позитивный, говорит Вячеслав Абрамов.

"В случае проведения соответствующих реформ в России, реализации национальных проектов и правильной монетарной политики ЦБ РФ мы можем продолжать видеть притоки инвестиций со стороны иностранных инвесторов не только на фондовый рынок, но и в реальный сектор экономики. Все это будет способствовать экономическому росту и оказывать поддержку российскому рублю. Однако потенциал укрепления тут будет ограничен бюджетным правилом, которое будет принимать Минфин РФ для пополнения золотовалютных резервов", - заключил эксперт.

Тем не менее, при позитивном сценарии в случае таких же цен на нефть в диапазоне 55-60 долларов "американец" не опустится ниже 60 рублей, евро - ниже 66 рублей.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля

Главное сегодня

В США заявили о намерении обсуждать с Россией договор о вооружениях
Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах
"Яндекс" восстановил работу всех сервисов
Владимир Путин: Человечество вновь оказалось у опасной черты
Девочка, пять лет прожившая в медцентре, передана органам опеки
Потребительский рынок
Потребительский рынок
Как распознать органическую продукцию
Законодательство
Законодательство
В России предложили ужесточить наказание за шум ночью