Эксперт подтвердил неутешительный прогноз по курсу рубля на 2021 год

Эксперты крупнейшего банка в Северной Европе (Nordea Bank) дали прогноз по курс рубля к европейской валюте. По их мнению, к концу 2020 года курс евро остановится на уровне 71 рубля, а в 2021 году достигнет 80 рублей.

Это связано с действиями США. Американская экономическая политика останется слишком непредсказуемой, что заставит инвесторов выходить из рискованных активов (к ним относится и рубль).

"Это не удивительно, так как все, что происходит в США, напрямую оказывает непосредственное воздействие на все финансовые рынки, - рассказал "Российской газете" Вячеслав Абрамов, директор офиса продаж "БКС Брокер". - Так что прогноз европейского банка выглядит небезосновательным".

По словам эксперта, политика Соединенных Штатов исторически была построена на протекционизме. После вступления на пост главы Белого Дома Дональда Трампа этот тренд усилился. Именно по его инициативе произошла резкая смена внешнеторгового курса страны, что привело к росту импортных пошлин в 2,5 раза в период с 2016 по 2019 годы.

Большинство европейских компаний завязаны на торговых отношениях с США. И это сильно ударяет по их экономике в случае роста пошлин или каких-либо иных санкций в отношении стран-партнеров Еврозоны. Достаточно вспомнить пример санкций против Ирана, когда несмотря на недовольство этим решением множество европейских компаний прекратили закупки иранской нефти.

"Все это приводит к тому, что Евросоюз действует в ущерб собственным интересам и экономике. ЕС сейчас переживает не самые лучшие времена, а в случае начала новых торговых конфликтов с США показатели ухудшаться еще сильнее. Это будет оказывать воздействие на финансовые рынки. Евро начнет слабеть к доллару, но укрепляться к рублю на фоне ухода инвесторов из рисковых активов", - отмечает Вячеслав Абрамов.

Еще на рубль могут оказать влияние словесные интервенции по поводу возможных новых санкций в отношении России.

"Мощным фактором в пользу ослабления российского рубля может послужить введение более жестких санкций, касающихся владением российских долговых бумаг и сильного падения цен на нефть из-за снижения спроса. Совокупность этих факторов может привести российский рубль в паре с долларом до 68-70, а евро до 78-80, а может и выше", - не исключает эксперт "РГ".

Стоит добавить, что возможен не только негативный сценарий, но также и позитивный, говорит Вячеслав Абрамов.

"В случае проведения соответствующих реформ в России, реализации национальных проектов и правильной монетарной политики ЦБ РФ мы можем продолжать видеть притоки инвестиций со стороны иностранных инвесторов не только на фондовый рынок, но и в реальный сектор экономики. Все это будет способствовать экономическому росту и оказывать поддержку российскому рублю. Однако потенциал укрепления тут будет ограничен бюджетным правилом, которое будет принимать Минфин РФ для пополнения золотовалютных резервов", - заключил эксперт.

Тем не менее, при позитивном сценарии в случае таких же цен на нефть в диапазоне 55-60 долларов "американец" не опустится ниже 60 рублей, евро - ниже 66 рублей.