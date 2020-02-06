Эвакуированные из КНР американцы помещены под карантин на военных базах

Cамолет с эвакуированными из Китая американцами прибыл на авиабазу морской пехоты Мирамар в Сан-Диего, 5 февраля 2020 г. Фото: REUTERS/DENIS POROY

"Поскольку эти люди (пассажиры) находились в Ухане, эпицентре вспышки, где наблюдается интенсивное и все более широкое распространение этого нового коронавируса, мы считаем, что они подвержены высокому риску заражения", - сказал доктор Кристофер Брэйден, заместитель директора Национального центра инфекционных заболеваний.

Пассажиры, прибывшие на двух грузовых самолетах, зафрахтованных государственным департаментом, были встречены сотрудниками Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Они подлежат немедленному досмотру и должны оставаться под обязательным карантином в течение 14 дней, на время инкубационного периода вируса.

Первые 195 американцев, вылетевшие из Уханя неделю назад при помощи военных, также находятся на карантине. Это первый за последние 50 лет в США случай, когда карантину подвергнуто такое большое количество американцев.

Два самолета прибыли на военно-воздушную базу Трэвис в северной Калифорнии. По информации агентства, ни у кого из пассажиров не было признаков заболевания, за исключением маленького ребенка, у которого во время полета поднялась температура. Его отвезли в ближайшую больницу вместе с матерью для дальнейшего обследования и лечения в изоляции, сообщили чиновники. Другие эвакуированные в Трэвисе - 176 человек, будут размещены в гостинице на базе.

После дозаправки второй самолет вылетел на аэродром морской пехоты Мирамар, недалеко от Сан-Диего, где были помещены под карантин еще около двухсот пассажиров. Соединенные Штаты и другие страны активизировали усилия по эвакуации своих граждан из Китая, где в результате вспышки коронавируса погибли более 500 человек, большинство в Ухане и его окрестностях, и заразились более 28 000 человек.

В рамках чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения США, объявленной 31 января в ответ на кризис с коронавирусом, администрация Трампа заявила о чрезвычайной мере - запрете въезда в США для всех иностранных граждан, недавно посетивших Китай.