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Facebook показала новый дизайн. Синим останется только логотип

Текст:   Владимир Болотин
06.02.2020,  
18:39
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Социальная сеть Facebook скоро изменится. Вернее, поменяет дизайн ее браузерная версия для десктопов.

Новое оформление будет содержать больше белого цвета (или черного - разработчики предусмотрели "ночной режим" в черном цвете), увеличенные шрифты и разделение контента на отдельные вкладки.

Страница будет по-прежнему включать три колонки: основное меню с быстрыми ссылками слева, лента в центре и контакты и события справа. Также справа будет выводиться колонка с уведомлениями (нечто похожее реализовано в Windows 10), колонка с меню при этом будет сворачиваться. Как отмечают в Facebook, "навигация будет оптимизирована, и находить нужные вещи станет быстрее". Истории, фотографии и видео будут выводиться в полноэкранном режиме с "эффектом погружения".

Личные профили (и, возможно, страницы) также изменят дизайн: изменится внешний вид обложки, а аватар переместится в центр. Поменяется и навигация на странице - здесь также теперь будет применяться система вкладок.

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Когда соцсеть планирует перейти на новый дизайн, не сообщается. Возможность попробовать "живьем" также отсутствует. Но Facebook обещает сообщить, когда она появится.

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