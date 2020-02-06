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06.02.2020 20:36
Рубрика: В мире

В Берлине развели руками

Впервые в ФРГ глава земельного правительства получил свой пост благодаря голосам "Альтернативы для Германии"
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(8080)
Такого в новейшей истории Германии не бывало. В земле Тюрингия, где накануне состоялись выборы главы местного правительства, "Альтернатива для Германии" всех переиграла. Впервые именно эта партия непосредственно повлияла на исход борьбы за кресло премьер-министра. Благодаря ее поддержке руководителем региона становится представитель партии "Свободных демократов", получивших меньше всего голосов на прошлогодних выборах в ландтаг.
По итогам последних выборов в Тюрингии "Альтернатива для Германии" стала второй силой в местном парламенте. Фото: Gettyimages По итогам последних выборов в Тюрингии "Альтернатива для Германии" стала второй силой в местном парламенте. Фото: Gettyimages
По итогам последних выборов в Тюрингии "Альтернатива для Германии" стала второй силой в местном парламенте. Фото: Gettyimages

Такой исход немецкие СМИ называют политическим землетрясением, которое отозвалось и в Берлине. Дело в том, что единым фронтом с фракцией "АдГ" за либерального кандидата голосовали однопартийцы Меркель. А ведь до сих пор политики "мейнстрима" уверяли, что ни за что не станут сотрудничать с правой "Альтернативой".

Фото: EPA
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Теперь это табу нарушено, признает Spiegel Online. По мнению издания, "Альтернатива для Германии" выступила в роли "делателя королей", и отрицать ее влияние на политический процесс стало совсем бессмысленным. Наблюдателям остается только гадать, имел ли место "предварительный сговор" между "АдГ", ставшей второй после "Левых" политической силой в Тюрингии, и местным отделением христианских демократов - после сокрушительного поражения на осенних выборах им терять было нечего. Возможно, предполагает издание, они действовали "по молчаливому согласию", которое, впрочем, доказать невозможно.

Как бы то ни было, результат налицо: фаворит гонки, искушенный и уверенный в себе глава местных "Левых" Бодо Рамелов, бессменно управлявший Тюрингией с 2014 года, сенсационно уступил всего один голос Томасу Кеммериху от "Свободных демократов". Осенью те с трудом преодолели 5-процентный барьер. Тогда их борьбу за сердца и умы избирателей уж точно нельзя было назвать фееричной. Корреспондент "РГ" наблюдала, как в бурлящем от политических страстей и пламенных речей Эрфурте сторонники либералов тихо и обреченно раздавали прохожим печенья с предсказаниями о "светлом послезавтра". Своего кандидата в премьеры они выдвинули в последний момент, но все 22 депутата из "Альтернативы" именно ему дружно отдали свои голоса.

"Альтернатива для Германии" выступила в роли "делателя королей", и отрицать ее влияние на политический процесс стало совсем бессмысленным

Ситуация выглядит тем более пикантной, что прежде господин Кеммерих позиционировал себя как непримиримый идейный противник "Альтернативы" (на этом строили кампанию все партии), но после своего избрания под прицелами камер спокойно пожимал руку местному лидеру "АдГ" Бьерну Хёке, которому и был фактически обязан победой.

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Тем временем в Берлине, похоже, вообще не поняли, что же произошло в бывшей восточногерманской земле. И как вышло, что Христианско-демократический союз там фактически подыграл правым. Глава ХДС, министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбаур, которая в октябре лично приезжала в Эрфурт, чтобы поддержать единомышленников (что, впрочем, им не помогло), призвала "своих" ни в коем случае не создавать альянсы с "Альтернативой" и не сотрудничать с новым премьером. Дошло до того, что в ситуацию лично вмешалась канцлер Ангела Меркель, потребовав отменить результаты голосования. Однако господин Кеммерих резонно дал понять, что не хочет отказываться от нового поста, ставшего для него подарком судьбы, и выступает против перевыборов.

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