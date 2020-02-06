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Рубрика: В мире

Главного таможенника Украины сняли со стриптизершами в ночном клубе

Текст: Андрей Васильев
Максим Нефедов. Фото: РИА Новости Максим Нефедов. Фото: РИА Новости
Максим Нефедов. Фото: РИА Новости

Нетривиальный способ расслабиться поздним вечером после работы нашел глава Таможенной службы Украины Максим Нефедов. В распоряжении издания "Страна" оказались снимки того, как Нефедов на закрытой вечеринке в киевском клубе Queen танцует в окружении полуобнаженных стриптизерш в эротических масках.

В этот, едва ли не самый элитный ночной клуб Киева, где часто проходят так называемые "латексные" вечеринки, можно войти исключительно по спискам, которые формируются заранее, а их анонсы публикуются только на специальных порталах.

Фото: youtube.com
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По информации издания, позже Нефедов удалился в закрытое помещение, где продолжил вечеринку. Как отмечают пользователи в соцсетях, ночной клуб имеет крайне сомнительную репутацию и считается одним любимым мест развлечения киевской "золотой молодежи" и чиновников. "Для тех, кто любит пафос и гламур, вам сюда", - отметила она из пользователей. Некоторые комментаторы шутят, что таким образом, в компании девушек легкого поведения, Нефедов, который является завсегдатаем европейских парадов ЛГБТ, хотел развеять слухи о своей нетрадиционной ориентации.

Максиму Нефедову - 35 лет. До назначения на пост главы государственно Таможенной службы Украины он четыре года работал первым заместителем министра экономического развития и торговли Украины. Он является идеологом системных реформ в сфере электронных публичных закупок "Прозорро" на Украине.

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