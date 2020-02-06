Голикова: Бюджетные места в вузах согласуют с регионами и работодателями

Распределение контрольных цифр приема между вузами в регионах будет согласовываться с субъектами РФ и работодателями, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

В послании Федеральному собранию президент заявил, что систему высшего образования ждет увеличение бюджетных мест, и в первую очередь - в региональных вузах. Татьяна Голикова уточнила, что необходимо оценить ситуацию: готовы ли учебные заведения к такому увеличению.

"Мы меняем механизм установления контрольных цифр приема. Он будет более прозрачный. Мы будем эту процедуру согласовывать и с регионами, и с работодателями для того, чтобы насытить кадрами региональные рынки труда", - сказала вице-премьер в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Голиковой, сейчас есть проблемы с подготовкой кадров по медицине и педагогике. Но также нужно учесть развитие профессий будущего.

"Здесь важно определить, какие это профессии и кого мы будем готовить. В этой связи хочу сказать, что мы с 2019 года начали эту работу, будем продолжать ее и дальше", - цитирует Голикову ТАСС.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки завершило разработку новой модели расчета контрольных цифр приема в вузы. Основной ее принцип - исходить из потребности в выпускниках, а не в абитуриентах в регионах​​​. Планируется, что модель начнет действовать в рамках конкурса по распределению мест на 2021-2022 учебный год. На все мероприятия, связанные с новой системой распределения мест потратят порядка 70 миллиардов рублей до 2024 года.