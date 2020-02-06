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06.02.2020 19:12
Рубрика: Спорт

Шайб не боится

Голкипер Шестеркин отличился в регулярном чемпионате НХЛ
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(8080)
Одним из главных героев очередного игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги стал российский голкипер клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин.

Наш вратарь, для которого нынешний сезон дебютный, помог своему клубу победить "Торонто" - 5:3 и стал вторым вратарем в истории клуба, одержавшим четыре победы в пяти первых играх в НХЛ.

В матче против канадской команды Шестеркин отразил 27 бросков из 30. До россиянина показать такую же победную серию с "Рейнджерс" в первых играх за клуб удавалось только Кэму Тэлботу.

Фото: AP Photo/Manu Fernandez
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После матча главный тренер "Рейнджерс" Дэвид Куинн не скупился на комплименты в адрес российского игрока. "Игорь своей уверенной игрой доказал, что по своей натуре является победителем. Он приехал в Америку, когда ему было 20 лет, но уже с первых шагов доказал, что может быть успешным, несмотря на возраст. Все, что он делает в НХЛ - отлично играет и помогает клубу побеждать. Мне импонирует, что он бесстрашен и делает замечательные сейвы, чем выводит соперников из равновесия", - цитируют слова Куинна мировые информационные агентства.

В свою очередь, сам Шестеркин признался, что с каждым новым поединком чувствует себя более раскованно:

- Поначалу у меня в буквальном смысле тряслись колени, но помощь партнеров сыграла свою роль. Я стал частью команды и стараюсь не подвести клуб. Рад, что мне это удается.

Также нельзя не отметить еще одного нашего игрока - нападающего "Рейнджерс" Павла Бучневича. Форвард в матче с "Торонто" записал на свое имя две результативные передачи и был признан третьей звездой матча. Теперь на счету Бучневича в регулярном чемпионате НХЛ 32 (12+20) очка по системе "гол плюс пас".

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