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06.02.2020 17:17
Рубрика: Экономика

Граждане пожаловались финомбудсмену на проценты по микрозаймам

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Граждане начали подавать финомбудсмену жалобы на микрофинансовые организации (МФО). За первый месяц работы на этом рынке уполномоченный получил 34 обращения. Средний размер требований составил 17 233 рубля.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Новый порядок рассмотрения споров потребителей с МФО действует в России с 1 января 2020 года. К финансовому уполномоченному гражданин должен обратиться до подачи иска в суд. Омбудсмен рассматривает претензии только имущественного характера, размер требований по которым не превышает 500 тысяч рублей. Для граждан обращение к уполномоченному бесплатно.

Первые обращения показывают, что чаще всего вопросы у клиентов МФО вызывает размер процентов по договору займа. "Мы также фиксируем значительное количество обращений, в которых потребители сообщают о мошеннических действиях, в результате которых неизвестные лица воспользовались их паспортными данными и оформили займ", - говорит главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.

При этом он напоминает, что рассмотрение подобного рода обращений не относится к компетенции финомбудсмена и советует потребителям сообщать о таких фактах в правоохранительные органы.

Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования

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