Граждане пожаловались финомбудсмену на проценты по микрозаймам

Граждане начали подавать финомбудсмену жалобы на микрофинансовые организации (МФО). За первый месяц работы на этом рынке уполномоченный получил 34 обращения. Средний размер требований составил 17 233 рубля.

Новый порядок рассмотрения споров потребителей с МФО действует в России с 1 января 2020 года. К финансовому уполномоченному гражданин должен обратиться до подачи иска в суд. Омбудсмен рассматривает претензии только имущественного характера, размер требований по которым не превышает 500 тысяч рублей. Для граждан обращение к уполномоченному бесплатно.

Первые обращения показывают, что чаще всего вопросы у клиентов МФО вызывает размер процентов по договору займа. "Мы также фиксируем значительное количество обращений, в которых потребители сообщают о мошеннических действиях, в результате которых неизвестные лица воспользовались их паспортными данными и оформили займ", - говорит главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.

При этом он напоминает, что рассмотрение подобного рода обращений не относится к компетенции финомбудсмена и советует потребителям сообщать о таких фактах в правоохранительные органы.