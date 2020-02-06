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06.02.2020 13:14
Рубрика: Власть

Группа по поправкам в Конституцию утвердила формулировки по темам семьи, науки и культуры

Текст: Галина Мисливская
Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию РФ на заседании в четверг утвердила формулировки поправок, касающихся роли науки, поддержки новых технологий, материнства, отцовства и детства, а также и статуса культурного наследия.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

"Больше всего интересовали всех вопросы социального характера. Затвердили формулы, которые уже нашли юридическое выражение, то есть конкретные части статей Конституции, они касались, в первую очередь, роли науки", - рассказала журналистам сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Поправки о поддержке науки предлагается внести в статью 71 о ведении Российской Федерации. Ее могут дополнить положениями о том, как реализуются основы федеральной политики, федеральных программ в этой сфере. Хабриева подчеркнула, что сегодня конкурентоспособность государства обеспечивается, в первую очередь, уровнем развития науки и новых технологий.

"Также было поддержано уточнение, которое касается статьи 114, где говорится о поддержке науки, новых технологий, инфраструктуры научной, здесь был полный консенсус", - пояснила она. Таким образом, поддержка науки может стать констиуционной обязанностью правительства.

Участники рабочей группы утвердили также формулировки, касающиеся поддержки материнства, отцовства и детства. По словам модератора тематической подгруппы Елены Альшанской, их также предлагается внести в статью 114. "Чтобы у нас эта история была серьезно закреплена в Конституцию и мы понимали, что это уже не может не повлиять на работу федеральных и региональных органов власти", - сказала она.

А вот относительно места тезиса о защите культуры завязалась дискуссия. По мнению Талии Хабриевой, сохранение культурного наследия можно закрепить в статье 68, где речь идет о русском языке и родных языках народов России. Но авторы поправки - директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и худрук театра Et Cetera Александр Калягин - уверены, что место культуры в статье 70, посвященной государственным символам страны.

"Правда, здесь завязалась некоторая дискуссия, вопрос о месте этой нормы: статья 68 или же 70. Но, во всяком случае, сама юридическая форма, которая уже предложена, возражений не вызвала", - отметила Талия Хабриева.

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