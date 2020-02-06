Новости

Найдено 12000-летнее "предупреждение" о последствиях изменения климата 19:58
Власти Москвы раскрыли "серый" оборот лекарств от рака 19:53
Министр транспорта Карелии задержан за получение взятки 19:52
Новак: Россия готова к возобновлению диалога с США в сфере энергетики 19:38
Самолет МЧС России доставит в Китай лекарства и защитные маски 19:37
В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе 19:29
В Кисловодске мать-вегетарианка довела дочь до истощения 19:22
Путин назначил Махонина врио главы Пермского края 19:15
В Подмосковье водителей за год оштрафовали на 15 миллиардов рублей 19:08
Япония не пустит к своим берегам лайнер Westerdam из-за коронавируса 19:07
Путин упростил иностранным студентам работу в России 19:04
Синоптики предупредили жителей Сочи о заморозках 19:03
Новый Renault Duster: внешность "европейца" и мультимедиа от Arkana 18:56
Владимир Путин заявил о системных проблемах в аспирантуре 18:55
В Калуге участковый сломал руку задержанному дебоширу 18:50
Москвичи решат, как будет выглядеть Сокольническая площадь 18:42
Владимир Путин подписал закон о патентах для фермеров 18:37
ГИБДД аннулировала штрафы за праздничную подсветку электробусов 18:22
В Подмосковье чиновники попались на 10-миллионной взятке 18:19
Медведев и Турчак обсудили подготовку к выборам 18:13
В Туле угонщик осужден на 12 лет за ДТП с тремя жертвами 18:13
На Кубани спасли мужчину, который не мог есть 5 суток из-за отита 18:06
Разработка ученых БГУ успешно проходит испытания на МКС 18:00
Новый Kia Mohave вызвал недоумение своим появлением на улицах Москвы 17:59
В январе инфляция в России составила 0,4% 17:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
06.02.2020 19:00
Рубрика: Культура

Голливудская рулетка

Скоро узнаем имена новых лауреатов "Оскара"
Текст: Валерий Кичин
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(8080)
В воскресенье вечером (в понедельник утром по московскому времени) станут известны результаты оскаровской гонки, в этом году необычно короткой. Предсказывать, куда крутанется рулетка, нет смысла: судьба картин в руках не логики и вкуса, а случая. Большинство предыдущих лауреатов уже мало кто помнит, и они никак не повлияли на ход мирового кино - а те, что влияли, часто оставались за бортом.
"Однажды в... Голливуде" - претендент на премию за лучший фильм, но, скорее всего, он уступит "1917". Фото: Heyday films / Columbia Pictures "Однажды в... Голливуде" - претендент на премию за лучший фильм, но, скорее всего, он уступит "1917". Фото: Heyday films / Columbia Pictures
"Однажды в... Голливуде" - претендент на премию за лучший фильм, но, скорее всего, он уступит "1917". Фото: Heyday films / Columbia Pictures

Самое простое - подсчитать лидеров по числу номинаций. Всех обошел "Джокер" - их у него 11. Второе место с 10 номинациями делят "1917", "Однажды в… Голливуде" и "Ирландец". Остальные им сильно уступают. Но и это ни о чем не говорит: были случаи, когда триумфатор по числу номинаций все это богатство благополучно проигрывал.

Шедевров, грозящих повернуть кинематограф в новое, ими открытое русло среди номинантов нет

В списке претендентов на главного "Оскара" 9 картин. Наиболее вероятными победителями считаются "Однажды в… Голливуде", "Джокер" и "1917". Им в спину жарко дышат южнокорейские "Паразиты" с 6 номинациями. У них много сторонников: на оскаровскую тропу они вышли, имея за пазухой награды Каннского фестиваля, BAFTA, гильдий актеров, драматургов и критиков в США и, наконец, "Золотой глобус". Для меня вселенский успех картины - знак усыхания критериев: типичный для Кореи гибрид назидательной комедии нравов с непременной кровавой мясорубкой не блещет ни оригинальностью замысла, ни актерскими работами, сколочен он на скорую руку и довольно грубо. Но у него высокие шансы быть признанным лучшим в категории "Международный игровой фильм" (бывшая категория "Лучший фильм на иностранном языке"). Его могут отметить также за монтаж (довольно лихой), изобретательную работу художника и сценарную разработку водевильного сюжета.

Фото: EPA-EFE/PHILIPP GUELLAND
Основатель Берлинского фестиваля оказался нацистом

Как часто бывает, среди лидеров "Оскара" нет общепризнанных. И нет шедевров, грозящих повернуть кинематограф в новое, ими открытое русло. "Джокера" многие считают аморальным: история о злодее, которого таким сделало еще более омерзительное общество, кажется чрезмерно чернушной и лишенной даже призрака надежды. Другим - и мне в том числе - это тотальное отчаяние представляется актуальным срезом общественных настроений и отражает наше время. В судьбе неудачливого клоуна, под давлением обстоятельств ставшего исчадием ада, видим, как прорастают всходы мирового зла, грозящего смести цивилизацию. Картина вызывает бездну мрачных ассоциаций с реальностью, при этом живописна, динамична и обладает бешеной энергетикой. Типичный комикс авторы сумели претворить в трагедию, в развернутую метафору умонастроений эпохи близкого апокалипсиса. Это, конечно, устрашает, но и предупреждает - важная миссия кинематографа.

Попытка IMAX-фильма Сэма Мендеса "1917" погрузить нас в реальность Первой мировой войны и важна, и отважна, но и здесь мнения разлетелись по полюсам. Одни подпали под магию "эффекта присутствия", имитации как бы единого непрерывного кадра, другим очевидны театральность декораций, отсутствие убедительного сценария (сценарий парадоксальным образом тоже номинирован), развитых характеров и бесчисленное множество логических несообразностей, разрушивших искомый реализм картины. Тем не менее шансы на победу высоки: коллег Сэма Мендеса всегда подкупают благородство тематики в сочетании с дерзостью формального режиссерского приема. О чем говорят и триумфы на церемонии британской премии BAFTA.

Квентин Тарантино в остроумной саге "Однажды в… Голливуде" сменил свой фирменный цинизм на ностальгические мелодии - поклонники сочли это изменой идеалам и картину приняли улюлюканьем. Другим зрителям этот кульбит по душе: режиссер обрел мудрость, мальчишеское адреналиновое опьянение сменилось самоиронией, он окончательно перешел из грайндхауса, пусть и стилизованного, в респектабельное кино. Он тоже сильный претендент на премию за лучший фильм, но, скорее всего, уступит танковому напору компьютерного квеста Сэма Мендеса.

Фото: Megogo distribution
Фильм Полански "Офицер и шпион" показал, как толпа готова растерзать любого

"Ирландец" при всей его добротности для великого Мартина Скорсезе скорее повторение пройденного, и если он выиграет в паре-тройке из десяти своих номинаций, это будет компромиссная, но своевременная дань уважения мастеру.

Из остальных претендентов на статус лучшего фильма мне всех ближе "Кролик Джоджо". Это блистательно выполненная сказка из времен Второй мировой войны о том, как искажается детское сознание под влиянием оголтелой милитаристской пропаганды. Здесь все оригинально: и фабульный ход с призрачным Гитлером - кумиром мальчугана, и по-детски ясные краски декораций, и фарсовые актерские решения характеров-масок, а 12-летний Роман Гриффин Дэвис по большому счету вполне мог бы оказаться среди номинантов на премию за главную роль. Не считаю, что фильм, как пишут, "истерически смешной", но он остроумен и тоже может служить своевременным напоминанием о том, к какому краху приводят беззаботные игры в войнушку.

Не рискну прогнозировать ход рулетки, но "если бы директором был я", то главные "Оскары" легли бы так: лучший фильм - "Однажды в… Голливуде", лучший режиссер - Квентин Тарантино, лучший сценарий - "Кролик Джоджо", лучший оператор - "1917", лучшие актеры - Леонардо ДиКаприо (главная роль) и Бред Питт (роль второго плана), лучшие актрисы - Рене Зеллвегер (главная роль) и Скарлетт Йоханссон (роль второго плана). Отсутствующие для краткости имена и названия каждый дополнит сам - интернет вам в помощь.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и театр с Валерием Кичиным "Оскар"-2020

Главное сегодня

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
МИД сообщил о гибели в Идлибе российских и турецких военных
Президент России поручил убрать вузы-"пустышки"
Володин назвал причины упадка российской экономики в прошлом веке
Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Деловой завтрак
Деловой завтрак
Михаил Пиотровский: Эрмитаж важен не меньше, чем армия и экономика
Тест
Тест
Как хорошо вы знаете Чехова и его произведения?