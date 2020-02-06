В воскресенье вечером (в понедельник утром по московскому времени) станут известны результаты оскаровской гонки, в этом году необычно короткой. Предсказывать, куда крутанется рулетка, нет смысла: судьба картин в руках не логики и вкуса, а случая. Большинство предыдущих лауреатов уже мало кто помнит, и они никак не повлияли на ход мирового кино - а те, что влияли, часто оставались за бортом.

"Однажды в... Голливуде" - претендент на премию за лучший фильм, но, скорее всего, он уступит "1917". Фото: Heyday films / Columbia Pictures

Самое простое - подсчитать лидеров по числу номинаций. Всех обошел "Джокер" - их у него 11. Второе место с 10 номинациями делят "1917", "Однажды в… Голливуде" и "Ирландец". Остальные им сильно уступают. Но и это ни о чем не говорит: были случаи, когда триумфатор по числу номинаций все это богатство благополучно проигрывал.

Шедевров, грозящих повернуть кинематограф в новое, ими открытое русло среди номинантов нет

В списке претендентов на главного "Оскара" 9 картин. Наиболее вероятными победителями считаются "Однажды в… Голливуде", "Джокер" и "1917". Им в спину жарко дышат южнокорейские "Паразиты" с 6 номинациями. У них много сторонников: на оскаровскую тропу они вышли, имея за пазухой награды Каннского фестиваля, BAFTA, гильдий актеров, драматургов и критиков в США и, наконец, "Золотой глобус". Для меня вселенский успех картины - знак усыхания критериев: типичный для Кореи гибрид назидательной комедии нравов с непременной кровавой мясорубкой не блещет ни оригинальностью замысла, ни актерскими работами, сколочен он на скорую руку и довольно грубо. Но у него высокие шансы быть признанным лучшим в категории "Международный игровой фильм" (бывшая категория "Лучший фильм на иностранном языке"). Его могут отметить также за монтаж (довольно лихой), изобретательную работу художника и сценарную разработку водевильного сюжета.

Как часто бывает, среди лидеров "Оскара" нет общепризнанных. И нет шедевров, грозящих повернуть кинематограф в новое, ими открытое русло. "Джокера" многие считают аморальным: история о злодее, которого таким сделало еще более омерзительное общество, кажется чрезмерно чернушной и лишенной даже призрака надежды. Другим - и мне в том числе - это тотальное отчаяние представляется актуальным срезом общественных настроений и отражает наше время. В судьбе неудачливого клоуна, под давлением обстоятельств ставшего исчадием ада, видим, как прорастают всходы мирового зла, грозящего смести цивилизацию. Картина вызывает бездну мрачных ассоциаций с реальностью, при этом живописна, динамична и обладает бешеной энергетикой. Типичный комикс авторы сумели претворить в трагедию, в развернутую метафору умонастроений эпохи близкого апокалипсиса. Это, конечно, устрашает, но и предупреждает - важная миссия кинематографа.

Попытка IMAX-фильма Сэма Мендеса "1917" погрузить нас в реальность Первой мировой войны и важна, и отважна, но и здесь мнения разлетелись по полюсам. Одни подпали под магию "эффекта присутствия", имитации как бы единого непрерывного кадра, другим очевидны театральность декораций, отсутствие убедительного сценария (сценарий парадоксальным образом тоже номинирован), развитых характеров и бесчисленное множество логических несообразностей, разрушивших искомый реализм картины. Тем не менее шансы на победу высоки: коллег Сэма Мендеса всегда подкупают благородство тематики в сочетании с дерзостью формального режиссерского приема. О чем говорят и триумфы на церемонии британской премии BAFTA.

Квентин Тарантино в остроумной саге "Однажды в… Голливуде" сменил свой фирменный цинизм на ностальгические мелодии - поклонники сочли это изменой идеалам и картину приняли улюлюканьем. Другим зрителям этот кульбит по душе: режиссер обрел мудрость, мальчишеское адреналиновое опьянение сменилось самоиронией, он окончательно перешел из грайндхауса, пусть и стилизованного, в респектабельное кино. Он тоже сильный претендент на премию за лучший фильм, но, скорее всего, уступит танковому напору компьютерного квеста Сэма Мендеса.

"Ирландец" при всей его добротности для великого Мартина Скорсезе скорее повторение пройденного, и если он выиграет в паре-тройке из десяти своих номинаций, это будет компромиссная, но своевременная дань уважения мастеру.

Из остальных претендентов на статус лучшего фильма мне всех ближе "Кролик Джоджо". Это блистательно выполненная сказка из времен Второй мировой войны о том, как искажается детское сознание под влиянием оголтелой милитаристской пропаганды. Здесь все оригинально: и фабульный ход с призрачным Гитлером - кумиром мальчугана, и по-детски ясные краски декораций, и фарсовые актерские решения характеров-масок, а 12-летний Роман Гриффин Дэвис по большому счету вполне мог бы оказаться среди номинантов на премию за главную роль. Не считаю, что фильм, как пишут, "истерически смешной", но он остроумен и тоже может служить своевременным напоминанием о том, к какому краху приводят беззаботные игры в войнушку.

Не рискну прогнозировать ход рулетки, но "если бы директором был я", то главные "Оскары" легли бы так: лучший фильм - "Однажды в… Голливуде", лучший режиссер - Квентин Тарантино, лучший сценарий - "Кролик Джоджо", лучший оператор - "1917", лучшие актеры - Леонардо ДиКаприо (главная роль) и Бред Питт (роль второго плана), лучшие актрисы - Рене Зеллвегер (главная роль) и Скарлетт Йоханссон (роль второго плана). Отсутствующие для краткости имена и названия каждый дополнит сам - интернет вам в помощь.