Новости

В Китае опровергли сообщения о смерти врача, предупредившего о коронавирусе 20:59
Главного таможенника Украины сняли со стриптизершами в ночном клубе 20:52
Жителей исчезающих поселков освободили от взносов на капремонт 20:43
В Колумбии в тюрьме умер главный киллер наркобарона Эскобара 20:28
Три иномарки столкнулись с грузовиком в Ивановской области 20:16
В индийском городе из кухонных кранов вылились 6 тысяч литров алкоголя 20:13
Жителя Ульяновска осудили за расстрел таможенника "по ошибке" 20:06
Найдено 12000-летнее "предупреждение" о последствиях изменения климата 19:58
Власти Москвы раскрыли "серый" оборот лекарств от рака 19:53
Министр транспорта Карелии задержан по делу о взятке 19:52
Новак: Россия готова к возобновлению диалога с США в сфере энергетики 19:38
Самолет МЧС России доставит в Китай лекарства и защитные маски 19:37
В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе 19:29
В Кисловодске мать-вегетарианка довела дочь до истощения 19:22
Путин назначил Махонина врио главы Пермского края 19:15
В Подмосковье водителей за год оштрафовали на 15 миллиардов рублей 19:08
Япония не пустит к своим берегам лайнер Westerdam из-за коронавируса 19:07
Путин упростил иностранным студентам работу в России 19:04
Синоптики предупредили жителей Сочи о заморозках 19:03
Новый Renault Duster: внешность "европейца" и мультимедиа от Arkana 18:56
Владимир Путин заявил о системных проблемах в аспирантуре 18:55
В Калуге участковый сломал руку задержанному дебоширу 18:50
Москвичи решат, как будет выглядеть Сокольническая площадь 18:42
Владимир Путин подписал закон о патентах для фермеров 18:37
ГИБДД аннулировала штрафы за праздничную подсветку электробусов 18:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
06.02.2020 20:41
Рубрика: В мире

"Брекзит" теперь под запретом

Канцелярия премьера Британии занялась терминами
Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(8080)
Главное слово английского словаря последних трех с лишним лет приказало долго жить. Как сообщает британская пресса, канцелярия премьера Бориса Джонсона распорядилась вывести из оборота термин, который успел стать достоянием мировой общественности.

"Брекзит" завершен. Не используйте термин "брекзит", сохраните его как историческое событие, случившееся 31 января 2020 года", - значится в официальной записке, отправленной с Даунинг-стрит. Впрочем, не исключено, что записку составил не сам премьер, а его подручные. Джонсон отрицает, что это он запретил слово "брекзит". Однако коль скоро все завершилось, то это слово вроде бы больше и не нужно. Впрочем звонкое, легко запоминающееся словечко "брекзит" может употребляться и дальше сколько угодно. Запрещено оно, собственно, лишь для использования министерством иностранных дел Британии. Выведены из дипломатического словаря и еще ряд слов, служивших этой стране в ходе ее переговоров с Евросоюзом.

Фото: REUTERS/Henry Nicholls
После Brexit: "Мы не потерпим людей, не говорящих по-английски"

В записке из премьерской канцелярии разъясняется, что 31 декабря 2020 года "мы или завершим переходный период соглашением о свободной торговле по канадскому варианту", или же это будет "договор-2019", по которому Британия будет строить торговые отношения с ЕС по типу соглашения с Австралией. Госслужащим рекомендуется при этом избегать таких выражений, как "сделка" и термина "партнерство", когда речь идет о дальнейших отношениях с Европой. Почему вдруг потребовались такие деликатные уточнения в терминологии? Ответ очевиден: Джонсону предстоят переговоры с перспективными зарубежными партнерами. Британия намерена работать с целым рядом стран и регионов. Поэтому дипломатам Альбиона рекомендуется придерживаться фразы "дружеская кооперация между независимыми равными". Рекомендуется также использовать термин "субсидия", а не "государственная помощь" - и избегать таких выражений, как "равные возможности".

Чиновников Британии призывают избегать излишне хвалебных выражений

Инструкция, сочиненная в канцелярии на Даунинг-стрит, призывает избегать в официальных переговорах излишне хвалебных выражений типа "амбициозный", "уникальный", "глубокий" и им подобных, а также любых других выражений, которые могли бы восприниматься, как что-либо, кроме типичного соглашения о свободной торговле в канадском стиле. В этой связи один пользователь Твитера задался в общем-то правомерным вопросом: "Если мы больше не должны использовать слово "брекзит", то тогда, как мы будем именовать последующие десять месяцев, в течение которых будет осуществляться сам "брекзит"?" И в самом деле - как же теперь называть все происходящее?

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз

Главное сегодня

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
МИД сообщил о гибели в Идлибе российских и турецких военных
Президент России поручил убрать вузы-"пустышки"
Володин назвал причины упадка российской экономики в прошлом веке
Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Как американская блокада повлияла на производство рома на Кубе
После Brexit французским рыбакам закрыли доступ к британским водам