"Брекзит" завершен. Не используйте термин "брекзит", сохраните его как историческое событие, случившееся 31 января 2020 года", - значится в официальной записке, отправленной с Даунинг-стрит. Впрочем, не исключено, что записку составил не сам премьер, а его подручные. Джонсон отрицает, что это он запретил слово "брекзит". Однако коль скоро все завершилось, то это слово вроде бы больше и не нужно. Впрочем звонкое, легко запоминающееся словечко "брекзит" может употребляться и дальше сколько угодно. Запрещено оно, собственно, лишь для использования министерством иностранных дел Британии. Выведены из дипломатического словаря и еще ряд слов, служивших этой стране в ходе ее переговоров с Евросоюзом.
В записке из премьерской канцелярии разъясняется, что 31 декабря 2020 года "мы или завершим переходный период соглашением о свободной торговле по канадскому варианту", или же это будет "договор-2019", по которому Британия будет строить торговые отношения с ЕС по типу соглашения с Австралией. Госслужащим рекомендуется при этом избегать таких выражений, как "сделка" и термина "партнерство", когда речь идет о дальнейших отношениях с Европой. Почему вдруг потребовались такие деликатные уточнения в терминологии? Ответ очевиден: Джонсону предстоят переговоры с перспективными зарубежными партнерами. Британия намерена работать с целым рядом стран и регионов. Поэтому дипломатам Альбиона рекомендуется придерживаться фразы "дружеская кооперация между независимыми равными". Рекомендуется также использовать термин "субсидия", а не "государственная помощь" - и избегать таких выражений, как "равные возможности".
Инструкция, сочиненная в канцелярии на Даунинг-стрит, призывает избегать в официальных переговорах излишне хвалебных выражений типа "амбициозный", "уникальный", "глубокий" и им подобных, а также любых других выражений, которые могли бы восприниматься, как что-либо, кроме типичного соглашения о свободной торговле в канадском стиле. В этой связи один пользователь Твитера задался в общем-то правомерным вопросом: "Если мы больше не должны использовать слово "брекзит", то тогда, как мы будем именовать последующие десять месяцев, в течение которых будет осуществляться сам "брекзит"?" И в самом деле - как же теперь называть все происходящее?