Главное слово английского словаря последних трех с лишним лет приказало долго жить. Как сообщает британская пресса, канцелярия премьера Бориса Джонсона распорядилась вывести из оборота термин, который успел стать достоянием мировой общественности.

"Брекзит" завершен. Не используйте термин "брекзит", сохраните его как историческое событие, случившееся 31 января 2020 года", - значится в официальной записке, отправленной с Даунинг-стрит. Впрочем, не исключено, что записку составил не сам премьер, а его подручные. Джонсон отрицает, что это он запретил слово "брекзит". Однако коль скоро все завершилось, то это слово вроде бы больше и не нужно. Впрочем звонкое, легко запоминающееся словечко "брекзит" может употребляться и дальше сколько угодно. Запрещено оно, собственно, лишь для использования министерством иностранных дел Британии. Выведены из дипломатического словаря и еще ряд слов, служивших этой стране в ходе ее переговоров с Евросоюзом.

В записке из премьерской канцелярии разъясняется, что 31 декабря 2020 года "мы или завершим переходный период соглашением о свободной торговле по канадскому варианту", или же это будет "договор-2019", по которому Британия будет строить торговые отношения с ЕС по типу соглашения с Австралией. Госслужащим рекомендуется при этом избегать таких выражений, как "сделка" и термина "партнерство", когда речь идет о дальнейших отношениях с Европой. Почему вдруг потребовались такие деликатные уточнения в терминологии? Ответ очевиден: Джонсону предстоят переговоры с перспективными зарубежными партнерами. Британия намерена работать с целым рядом стран и регионов. Поэтому дипломатам Альбиона рекомендуется придерживаться фразы "дружеская кооперация между независимыми равными". Рекомендуется также использовать термин "субсидия", а не "государственная помощь" - и избегать таких выражений, как "равные возможности".

Чиновников Британии призывают избегать излишне хвалебных выражений

Инструкция, сочиненная в канцелярии на Даунинг-стрит, призывает избегать в официальных переговорах излишне хвалебных выражений типа "амбициозный", "уникальный", "глубокий" и им подобных, а также любых других выражений, которые могли бы восприниматься, как что-либо, кроме типичного соглашения о свободной торговле в канадском стиле. В этой связи один пользователь Твитера задался в общем-то правомерным вопросом: "Если мы больше не должны использовать слово "брекзит", то тогда, как мы будем именовать последующие десять месяцев, в течение которых будет осуществляться сам "брекзит"?" И в самом деле - как же теперь называть все происходящее?