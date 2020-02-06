Казанские динамовки пробились в четвертьфинал Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ), обыграв и в повторном гостевом матче итальянский клуб "Монца" - 3:1 (25:16, 18:25, 25:20, 25:20). Первая, еще январская игра в столице Татарстана завершилась со счетом 3:0.

В Монце удивительную для связующей результативность показала Евгения Старцева - семь очков. Ну а лучшими бомбардирами у победительниц стали блокирующая Ирина Королева (16 очков) и диагональная нападающая сборной Хорватии Саманта Фабрис (15). Очень удачно вышла на замену 16-летняя Арина Федоровцева - дочь олимпийского чемпиона Афин-2004 в академической гребле Сергея Федоровцева. Она реализовала семь атак из чертовой дюжины.

Соперником казаночек в четвертьфинале снова будет представитель Италии. "Бусто-Арсицио" повыше "Монцы" в турнирной таблице чемпионата своей страны - второе место против шестого. Игры состоятся 18-20 февраля и 3-5 марта.