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06.02.2020 23:32
Рубрика: Спорт

Динамовкам подальше

Волейболистки пробились в 1/4 финала Кубка ЕКВ
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск № 26(8080)
Казанские динамовки пробились в четвертьфинал Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ), обыграв и в повторном гостевом матче итальянский клуб "Монца" - 3:1 (25:16, 18:25, 25:20, 25:20). Первая, еще январская игра в столице Татарстана завершилась со счетом 3:0.

В Монце удивительную для связующей результативность показала Евгения Старцева - семь очков. Ну а лучшими бомбардирами у победительниц стали блокирующая Ирина Королева (16 очков) и диагональная нападающая сборной Хорватии Саманта Фабрис (15). Очень удачно вышла на замену 16-летняя Арина Федоровцева - дочь олимпийского чемпиона Афин-2004 в академической гребле Сергея Федоровцева. Она реализовала семь атак из чертовой дюжины.

Локомотив" победил в очень важном матче Суперлиги по волейболу

Соперником казаночек в четвертьфинале снова будет представитель Италии. "Бусто-Арсицио" повыше "Монцы" в турнирной таблице чемпионата своей страны - второе место против шестого. Игры состоятся 18-20 февраля и 3-5 марта.

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