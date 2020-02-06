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06.02.2020 19:12
Рубрика: Культура

Книга "Транссиб. Поезд отправляется!" выходит в продажу

Текст: Инга Бугулова
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(8080)
"Транссиб. Поезд отправляется!", текст Александры Литвиной, иллюстрации Ани Десницкой, издательство "Самокат", 2020

Никто не будет спорить, что Транссиб сегодня - романтика в чистом виде. Не многие в век бешеных скоростей найдут желание и время проехать по самой длинной железной дороге в мире, а зря! Она - наглядная и история, и география, и этнография России безо всяких учебников. А уж о том, каково проезжать через Байкал, редко кто рассказывает без замирания сердца.

"Транссиб" - внушительная книга с прекрасными иллюстрациями.

От Москвы до Владивостока - 9 288 километров. Это больше шести суток в пути и 146 станций по дороге. В 70-х путешествие через огромную страну предпринял Дэвид Боуи: эксцентричный британец, любимец миллионов наслаждался покоем, любовался видами из окна… И то, и другое дарило ему вдохновение для новых песен, первыми слушательницами которых становились русские проводницы. Великий Сибирский путь и сейчас притягивает людей со всего мира.

"Транссиб. Поезд отправляется!" - второй совместный проект дуэта Литвина - Десницкая. Новое издание готовилось больше двух лет: "клич" о поиске соавторов - людей, живущих в городах, где останавливается поезд Москва-Владивосток, создатели бросили еще в 2017 году. И отклик не заставил себя ждать. Всего участие в подготовке книги приняли 76 человек из 36 городов и поселков. Взрослые и дети присылали свои рассказы, интервью, фотографии.

- Мы попросили их рассказать о тех местах, где они живут: куда пойти гулять, откуда лучший вид, какие в городе есть интересные места и памятники, какие у них словечки и любимые блюда, что они знают об истории своей станции. У многих родители или другие родственники работают на железной дороге, и нам было интересно расспросить их: так в книге появился рассказ машиниста, проводников поезда, сигналиста и буфетчицы, - рассказывают Александра Литвина и Аня Десницкая.

Именно благодаря репликам местных жителей книга получилась невероятно колоритной и насыщенной самой разной информацией. Мы узнаем, что купить на станции Слюдянка (ответ - копченую рыбу, но очень быстро - стоянка всего 2 минуты), как не замерзнуть в Сибири зимой, что делать, если (тьфу-тьфу!) отстал от поезда и даже как побыть в одиночестве в шумном вагоне.

Советы, как выбирать билеты и места в поезде, да и вообще, чем занять себя на протяжении шести дней в созерцательном режиме, - тоже прилагаются.

Весь путь разделен на четыре главы по географическому принципу: Европа и Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. Фактографию, кстати, от и до проверили в "РЖД". Так что, "Транссиб. Поезд отправляется!" - прекрасный и, пожалуй, самый актуальный на сегодня путеводитель по магистрали.

Фото: Алексей Вязмитинов/ ТАСС
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Мешает этому жанру только формат - книга сама по себе внушительных размеров, но другой представить ее невозможно из-за иллюстраций со множеством деталей и потрясающих панорам. Но вполне возможно по этой же причине кто-то именно ее и возьмет с собой в поезд. Чтение - лучший друг в поездке, кто же этого не знает.

Хорошо, а если вы ни по какому Транссибу ехать не собираетесь? Тогда новая книга "Самоката" подарит вам атмосферу путешествия, а за ней - жгучее желание его совершить. Настоящее, длинное, вдумчивое. И хоть на время переключить свои привычные "скоростные" настройки. И уже за это авторам можно сказать большое спасибо.

Что еще почитать?

Предыдущий проект Александры Литвиной и Ани Десницкой "История старой квартиры" - книга о событиях 20 века в России через историю многих поколений семей, живших в одной квартире. Издание получило множество российских и международных наград.

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