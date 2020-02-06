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06.02.2020 20:16
Рубрика: Экономика

Коронавирус может повлиять на темпы роста розничной торговли

Текст: Дарья Худякова
Оборот розничной торговли по итогам 2020 года может превысить 35,5 трлн рублей, прогнозируют аналитики. Однако прогноз может быть скорректирован из-за коронавируса.

"Реальный рост оборота розничной торговли может ускориться до уровней 1,8-2% и по итогам 2020 года составить 35,3-35,5 трлн рублей в номинальном выражении", - полагает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. В 2020 году темпы роста оборота розничной торговли замедлятся и в товарной массе не превысят 1%, а в денежном выражении - 5%, считает генеральный директор INFOLine-Аналитика Михаил Бурмистров. "Реальные доходы населения стагнируют второй год подряд и, несмотря, на планируемый рост социальных расходов с 1 января, в 2020 году они не смогут стать значимым драйвером увеличения розничного товарооборота, - говорит он. - Позитивная динамика сохранится на рынке строительных и отделочных материалов в связи с ростом объемов ввода жилья, ускорится рост рынка лекарственных средств на фоне опасений развития коронавируса".

Фото: EPA
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Коронавирус может повлиять на динамику оборота розничной торговли. "Из-за запрета на въезд китайских туристов сократятся продажи предметов роскоши: в высоком ценовом сегменте продажи одежды, обуви и аксессуаров в первой половине 2020 года сократятся не менее чем на 20%", - ответил Михаил Бурмистров.

По прогнозу Минэкономразвития, рост оборота розничной торговли в 2020 году составит 0,6%, в 2021 году - 2,2%.

В 2019 году торговый оборот на 94,6% формировался торговыми организациями и ИП, доля ярмарок и розничных рынков уменьшилась по сравнению с 2018 годом на 0,2%. "В прошедшем году присутствие на полках отечественных производителей сохранилось в том же объеме, что и годом ранее, - говорит директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко. - В среднем 98-100% всего ассортимента крупных розничных торговых сетей в разных товарных категориях составляют продукты отечественного производства. В структуре оборота розничной торговли пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия составили 47,9%, непродовольственные товары 52,1%. Доля непродовольственных товаров в розничном обороте уменьшилась на 0,2% по сравнению с 2018 годом".

По данным Росстата, годовой оборот розничной торговли в 2019 году составил 33,5 трлн рублей, по сравнению с предыдущим годом зафиксирован рост в 1,6%. Номинальные темпы роста оборота розничной торговли по итогам 2019 год не изменились и составили 6,2%. "За 11 месяцев прошлого года оборот розничной торговли составил 30,1 трлн рублей, продолжив восстановительный рост", - ранее отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на совещании, посвященном развитию торговой деятельности в России.

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