Понятно также, что никто особо и не рассчитывал на положительное решение, и целью был сам процесс - возможность постоянным потоком накидывать обвинения нелюбимому президенту и смаковать на публику юридические подробности и их различные трактовки считалась, надо полагать, беспроигрышной для демократов.

Однако последствия этого провала, даже предсказуемого, в итоге могут им дорого стоить. Трамп теперь укрепил свои позиции, и можно не сомневаться, что будет выжимать максимум из ситуации. Как он это умеет. В январе Институт Гэллапа уже зафиксировал самый высокий уровень одобрения деятельности Трампа за все время с тех пор, как он пришел к власти в 2017 году. Его работу на посту президента одобрили 49% американцев, а уровень одобрения Республиканской партии достиг пика с 2005 года - 51% (в сентябре к республиканцам позитивно относились лишь 43% американцев).

Поэтому неудача с импичментом вместо постоянного источника беспокойства для администрации Трампа может стать красной ковровой дорожкой на второй срок в Белом доме, а для демократов - "выстрелом в ногу".

Но, безусловно, это пока только начало предвыборной гонки, и обвинения будут продолжаться, а потому мы (кстати, как и украинцы) с удивлением можем многое узнать о каких-то "сенсационных" связях или интригах с Трампом.

Вряд ли что-то будет доказано или кто-то представит убедительные факты, но это особо и не нужно - главное, это обвинения и эмоции. А они, как видим, ударили через край. Увидят ли края американские политики вследствие обретенного опыта либо гора родит очередную мышь - узнаем ровно через девять месяцев. Именно столько осталось до выборов нового/старого Президента США.

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.