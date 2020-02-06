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06.02.2020 10:42
Рубрика: Власть

Косачев: "Предвыборный" импичмент Трампу ожидаемо провалился

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации)
"Предвыборный" импичмент президенту Трампу ожидаемо провалился - контролируемый республиканцами сенат признал главу Белого дома невиновным по обвинениям в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании работе Конгресса. Немного интриги добавил единственный республиканец Митт Ромни, проголосовавший "за" по обвинению в злоупотреблении, но это, разумеется, ни на что не повлияло, кроме морального удовлетворения самого сенатора.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Понятно также, что никто особо и не рассчитывал на положительное решение, и целью был сам процесс - возможность постоянным потоком накидывать обвинения нелюбимому президенту и смаковать на публику юридические подробности и их различные трактовки считалась, надо полагать, беспроигрышной для демократов.

Фото: AP Photo/Mel Evans
Трамп отреагировал на провал импичмента шуткой о своем вечном президентстве

Однако последствия этого провала, даже предсказуемого, в итоге могут им дорого стоить. Трамп теперь укрепил свои позиции, и можно не сомневаться, что будет выжимать максимум из ситуации. Как он это умеет. В январе Институт Гэллапа уже зафиксировал самый высокий уровень одобрения деятельности Трампа за все время с тех пор, как он пришел к власти в 2017 году. Его работу на посту президента одобрили 49% американцев, а уровень одобрения Республиканской партии достиг пика с 2005 года - 51% (в сентябре к республиканцам позитивно относились лишь 43% американцев).

Поэтому неудача с импичментом вместо постоянного источника беспокойства для администрации Трампа может стать красной ковровой дорожкой на второй срок в Белом доме, а для демократов - "выстрелом в ногу".

Но, безусловно, это пока только начало предвыборной гонки, и обвинения будут продолжаться, а потому мы (кстати, как и украинцы) с удивлением можем многое узнать о каких-то "сенсационных" связях или интригах с Трампом.

Вряд ли что-то будет доказано или кто-то представит убедительные факты, но это особо и не нужно - главное, это обвинения и эмоции. А они, как видим, ударили через край. Увидят ли края американские политики вследствие обретенного опыта либо гора родит очередную мышь - узнаем ровно через девять месяцев. Именно столько осталось до выборов нового/старого Президента США.

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

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