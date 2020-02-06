Сенат оправдал Дональда Трампа и спас его от импичмента

На итоговом заседании под председательством главы Верховного суда по первому пункту 52 сенатора проголосовали "не виновен", а 48 сенаторов - "виновен". По второму пункту все 53 республиканца оправдали Трампа, а все 47 демократов сочли его виновным. После завершения голосования судья подвел результаты, признав Трампа "оправданным по обоим пунктам".

Напомним, для утверждения обвинений и, соответственно, выдворения Трампа из Белого дома, его должны были признать виновным не менее двух третей сенаторов, то есть 67 из 100.

Единственным республиканцем, который решился пойти на демарш против Трампа, стал Митт Ромни. И то, если учитывать непростую историю его личных отношений с Трампом, это скорее можно расценивать как личную месть, а не согласие с аргументами обвинения. Заодно Ромни, упустивший в 2012 году шанс стать президентом США, теперь, наконец, вписал свое имя в историю - он стал первым в истории страны сенатором, который проголосовал за импичмент президента-однопартийца.

В остальном Трампу удалось добиться желаемого - голосование разложилось четко по партийным линиям. Во-первых, тем самым президент подтвердил, что на сегодня является безусловным лидером Республиканской партии. Во-вторых, теперь он имеет полное право настаивать, что процесс против него был вызван не объективными обстоятельствами, а являлся однопартийной интригой, очередной безуспешной попыткой его противников расквитаться за поражение на выборах 2016 года. Ведь и при утверждении обвинений в Палате представителей голосование разлеглось по партийными линиям.

Слишком уж слабой была доказательная база, собранная противниками Трампа из Демократической партии, поэтому результат процесса не вызывал сомнений у экспертов. В результате, если судить по низким телевизионным рейтингам заседаний по импичменту, и американцы сочли суд в Сенате неимоверно скучным.

Импичмент, вынесенный Трампу, стал лишь третьим таким прецедентом в истории США. И, как и предшествующие, закончился оправданием. До этого через данную процедуру проходили президенты Эндрю Джонсон в 1868 году и Билл Клинтон в 1998 году. Оба остались у власти, поскольку их оправдал Сенат. Кроме того, импичмент был инициирован против Ричарда Никсона в 1974 году, но тогда президент перед лицом очевидных даже для его сторонников обвинений ушел в отставку, не дожидаясь формального голосования Палаты представителей.