Сенат оправдал Дональда Трампа и спас его от импичмента

Новости

МИД РФ рассказал о ситуации с заболеванием коронавирусом у дипломатов 01:39
Трамп отреагировал на провал импичмента шуткой о своем вечном президентстве 01:29
Четыре человека погибли при обстрелах боевиками жилых кварталов Алеппо 00:37
Кокорин рассказал о переговорах с "Балтикой" 00:21
Футболист Тарасов в третий раз стал отцом 05.02.2020
Власти Афин принимают экстренные меры для защиты бездомных от непогоды 05.02.2020
Армия Сирии взяла под свой контроль город Саракиб 05.02.2020
В США пригрозили санкциями "Роснефти" из-за Венесуэлы 05.02.2020
В Москве ребенок сбежал из детского сада и пошел домой 05.02.2020
Генконсульство: Россиян не было на борту аварийного лайнера в Стамбуле 05.02.2020
Найден артефакт, способный переписать историю Японии 05.02.2020
На Аляске обнаружено морское существо возрастом 200 миллионов лет 05.02.2020
Канал Showtime закрыл сериал "Рэй Донован" 05.02.2020
Названа причина смерти актера "Улиц разбитых фонарей" Дмитрия Бульбы 05.02.2020
В США заявили о намерении обсуждать с Россией договор о вооружениях 05.02.2020
Киев признался в неготовности забрать Крым назад 05.02.2020
Власти передумали ограничивать подачу воды в Симферополе 05.02.2020
В Петербурге закрыли дамбу из-за надвигающегося шторма 05.02.2020
ФАС разрешит поднять тарифы почты на пересылку заказных писем на 4,6% 05.02.2020
В Приморье жившую в подсобке со скотом девочку вернули бабушке 05.02.2020
РФС запретил "Динамо" заявлять новых игроков 05.02.2020
В суд направлено дело о крупной взятке бывшего замглавкома Внутренних войск 05.02.2020
В Австрии украли новые кованые ворота из России 05.02.2020
Белоусов: Компенсация инвествычета не должна применяться к крупным компаниям 05.02.2020
Турция заявила об отсутствии пострадавших при крушении в аэропорту Стамбула 05.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
06.02.2020 00:46
Рубрика: В мире

Сенат оправдал Дональда Трампа и спас его от импичмента

Текст: Игорь Дунаевский
Эпопея вокруг импичмента президенту США Дональду Трампу добралась до своего логического финала. В среду Сенат, контролируемый союзниками главы государства из Республиканской партии, оправдал Трампа по обоим пунктам обвинений, ранее сформулированных и утвержденных его оппонентами из Палаты представителей. Напомним, речь шла о злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса.
Фото: AP Photo/Patrick Semansky Фото: AP Photo/Patrick Semansky
Фото: AP Photo/Patrick Semansky

На итоговом заседании под председательством главы Верховного суда по первому пункту 52 сенатора проголосовали "не виновен", а 48 сенаторов - "виновен". По второму пункту все 53 республиканца оправдали Трампа, а все 47 демократов сочли его виновным. После завершения голосования судья подвел результаты, признав Трампа "оправданным по обоим пунктам".

Фото: EPA
Президент США использовал конгресс для пиара достижений

Напомним, для утверждения обвинений и, соответственно, выдворения Трампа из Белого дома, его должны были признать виновным не менее двух третей сенаторов, то есть 67 из 100.

Единственным республиканцем, который решился пойти на демарш против Трампа, стал Митт Ромни. И то, если учитывать непростую историю его личных отношений с Трампом, это скорее можно расценивать как личную месть, а не согласие с аргументами обвинения. Заодно Ромни, упустивший в 2012 году шанс стать президентом США, теперь, наконец, вписал свое имя в историю - он стал первым в истории страны сенатором, который проголосовал за импичмент президента-однопартийца.

В остальном Трампу удалось добиться желаемого - голосование разложилось четко по партийным линиям. Во-первых, тем самым президент подтвердил, что на сегодня является безусловным лидером Республиканской партии. Во-вторых, теперь он имеет полное право настаивать, что процесс против него был вызван не объективными обстоятельствами, а являлся однопартийной интригой, очередной безуспешной попыткой его противников расквитаться за поражение на выборах 2016 года. Ведь и при утверждении обвинений в Палате представителей голосование разлеглось по партийными линиям.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
Трамп предложил "ослам" обвинить Россию в конфузе на голосовании в Айове

Слишком уж слабой была доказательная база, собранная противниками Трампа из Демократической партии, поэтому результат процесса не вызывал сомнений у экспертов. В результате, если судить по низким телевизионным рейтингам заседаний по импичменту, и американцы сочли суд в Сенате неимоверно скучным.

Импичмент, вынесенный Трампу, стал лишь третьим таким прецедентом в истории США. И, как и предшествующие, закончился оправданием. До этого через данную процедуру проходили президенты Эндрю Джонсон в 1868 году и Билл Клинтон в 1998 году. Оба остались у власти, поскольку их оправдал Сенат. Кроме того, импичмент был инициирован против Ричарда Никсона в 1974 году, но тогда президент перед лицом очевидных даже для его сторонников обвинений ушел в отставку, не дожидаясь формального голосования Палаты представителей.

Американский конгрессмен допустил, что Трамп может продать Аляску России
В мире США Процедура импичмента Дональда Трампа Дональд Трамп

Главное сегодня

В США заявили о намерении обсуждать с Россией договор о вооружениях
Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах
"Яндекс" восстановил работу всех сервисов
Владимир Путин: Человечество вновь оказалось у опасной черты
Девочка, пять лет прожившая в медцентре, передана органам опеки
Как американская блокада повлияла на производство рома на Кубе
После Brexit французским рыбакам закрыли доступ к британским водам