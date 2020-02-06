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06.02.2020 09:48
Рубрика: Спорт

"Кристал Пэлас" летом планирует купить Чалова

Текст: Максим Домчев

Руководство английского футбольного клуба "Кристал Пэлас" нынешним летом предпримет очередную попытку приобрести нападающего ЦСКА Федора Чалова.

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"Кристал Пэлас" интересовался трансфером Чалова минувшим летом, по данным английских СМИ, клуб был готов заплатить около 25 миллионов евро. Однако договориться не удалось.

Как сообщает Daily Star, руководство "Кристал Пэлас" планирует вернуться к приобретению российского нападающего, поскольку от этого напрямую зависит, продлит ли контракт с клубом главный тренер команды Рой Ходжсон. Наставник готов поставить свою подпись под новым договором только в случае усиления состава.

Чалов в нынешнем сезоне забил 6 голов и сделал 5 результативных передач в 27 матчах за армейский клуб.

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