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06.02.2020,  
16:33
Текст:  Антон Валагин

Купленные Польшей F-35 оказались без оружия

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org

Контракт на поставку в Польшу американских истребителей пятого поколения F-35 предусматривает поставку "голых самолетов" без вооружения. Его придется покупать отдельно.

Напомним, договор о поставке до 2030 года 32 самолетов был заключен 31 января. Варшава заплатит за истребители 4,6 миллиарда долларов, по 87 миллионов за штуку. В контракт также включены расходы на доставку авиатехники в Европу, обучение летчиков и техников, размещение в Польше восьми авиасимуляторов для тренировок. Подготовка пилотов начнется в 2024 году, поставки самолетов - через два года.

Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
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В качестве бонуса Польша получила шанс разместить у себя сервисную базу для истребителей F-16 и военно-транспортных C-130 - соответствующее соглашение между Polską Grupą Zbrojeniową и Lockheed Martin подписано 22 января.

Однако Варшаве придется потратиться не только на самолеты: ракеты, бомбы и даже пушечные снаряды - все это тоже американское, - придется покупать отдельно, пишет Rzeczpospolita. Кроме того, больших затрат потребует обустройство "с нуля" необходимой для эксплуатации F-35 наземной инфраструктуры.

В 2026 году планируется передать Польше шесть истребителей. Полноценно они смогут нести боевое дежурство, когда их наберется не менее восьми.

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Фото: УралВагонЗавод / youtube.com
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