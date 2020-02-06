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06.02.2020 19:12
Рубрика: Спорт

Девушки на высоте

Ласицкене и Сидорова украсят "Русскую зиму"
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(8080)
Чемпионки мира в прыжках в высоту и прыжках с шестом Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова усилят состав участников традиционного легкоатлетического турнира "Русская зима", который пройдет 9 февраля в Москве.
Анжелика Сидорова - лидер сезона с результатом 4,80 м. Фото: РИА Новости Анжелика Сидорова - лидер сезона с результатом 4,80 м. Фото: РИА Новости
Анжелика Сидорова - лидер сезона с результатом 4,80 м. Фото: РИА Новости

Среди звездных участников назовем также серебряного призера чемпионата мира - 2019 в прыжках в высоту Михаила Акименко, серебряного призера Олимпийских игр - 2012, чемпионку II Европейских игр в прыжках в длину Елену Соколову, серебряного призера чемпионата Европы - 2018 в прыжках с шестом Тимура Моргунова, чемпионку мира в помещении - 2014 в тройном прыжке Екатерину Коневу, олимпийскую чемпионку Лондона в прыжках в высоту Анну Чичерову.

В прошлом году Мария Ласицкене установила в манеже ЦСКА рекорд "Русской зимы", покорив планку на отметке 2,04 м. В этот раз от нее можно ждать, как минимум, таких же высоких прыжков. Ведь нынешний зимний сезон Маша начала с того, что возглавила мировой рейтинг. Неделю назад ее первым стартом стала "Битва полов" - турнир высотников, который проводится в необычном смешанном формате. Там она победила с результатом 2,04 м.

Фото: AP / Nick Wass
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Второй в женском протоколе на "Битве полов" и второй в российском топ-листе стоит Анна Чичерова с результатом 1,94 м. Две чемпионки посоперничают и на "Русской зиме". Тем более что в прошлом году их противостояние получилось очень ярким. На мемориале Лукашевича в январе 2019-го 36-летняя Чичерова, вернувшаяся в сектор, обыграла Ласицкене, прыгнув на 2,01. На "Битве полов" Мария взяла реванш, но Анна снова была на высоте - 2,01. На "Русской зиме" двухметровый рубеж тоже был преодолен. А на чемпионате России Чичерова с первой попытки перелетела 2,02 и побила возрастной рекорд испанки Рут Бейтиа, которая в 35 лет выиграла чемпионат Европы-2014 в Цюрихе (2,01). Этот год Чичерова начала скромнее. Но результат рождается в конкуренции. Возможно, итоги турнира нас приятно удивят.

В секторе для прыжков с шестом тоже будет интересно. Анжелика Сидорова, завоевавшая золото летнего ЧМ с личным рекордом 4,95 м, на старте зимнего сезона на чемпионате Москвы выдала полет на 4,80. И это мировой ориентир на данный момент.

Тем обиднее, что с такими результатами наши спортсмены не могут принимать участие в международных стартах. Напомним, что из-за "дела Лысенко", в котором была замешана Всероссийская федерация легкой атлетики (31 января 2020 года Минспорта приостановило госаккредитацию ВФЛА. - Прим. ред.), международная организация World Athletics решила приостановить выдачу россиянам нейтрального статуса.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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К примеру, из списка участниц турнира в шотландском Глазго Марию Ласицкене исключили сразу. Маша также пропустила турнир в Германии, хотя организаторы долго не сдавались и ждали звездную прыгунью до последнего.

Между тем американский журнал Track & Field, опубликовавший свой топ-10 в каждой легкоатлетической дисциплине, признал Ласицкене лучшей прыгуньей в высоту десятилетия. В списки попали и другие участницы "Русской зимы": Чичерова (второе место), Сидорова (восьмое), Конева (второе).

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