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06.02.2020 19:13
Рубрика: Спорт

Джокер Палыча

Победу "Локомотиву" в матче со "Спартаком" принес вратарь, который в последний раз выходил на поле во встрече Премьер-лиги в 2017 году
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(8080)
Один из главных конкурентов "Зенита" в борьбе за чемпионство "Локомотив" одержал первую победу в этом году. В рамках предсезонного турнира в Катаре "железнодорожники" одолели в серии пенальти "Спартак" - 4:2 (1:1 в основное время).
В матче со спартаковцами "Локомотив" одержал первую победу в этом году. Фото: РИА Новости В матче со спартаковцами "Локомотив" одержал первую победу в этом году. Фото: РИА Новости
В матче со спартаковцами "Локомотив" одержал первую победу в этом году. Фото: РИА Новости

До возобновления чемпионата осталось не так много времени: первый матч весеннего отрезка состоится уже 28 февраля. А значит, командам уже сейчас надо определиться с новичками, игровыми схемами и так далее.

Что собой представляет на данный момент "Локомотив" - сказать сложно. Несмотря на неоднократные намеки Юрия Семина о необходимости усиления, новобранцев в стане "красно-зеленых" пока нет. Более того, в Испанию уехал Федор Смолов. Плюс травму получил Антон Миранчук, который может пропустить встречу с "Зенитом" 29 февраля.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
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В этой связи неудивительно, что Семин прибегает к экспериментам. То у него в нападении появится Жемалетдинов, то на правый фланг сместится Жоао Марио. Но самый главный сюрприз, по крайней мере на предсезонном турнире в Катаре, Палыч преподнес перед серией пенальти со "Спартаком". Он выпустил голкипера Никиту Медведева, который с момента перехода в "Локомотив" в 2017 году не провел в Премьер-лиге ни одного матча! Именно Медведев принес "красно-зеленым" победу в дерби с "красно-белыми", отразив два пенальти.

- Выпустил Медведева, потому что Коченков не очень уверенно провел серию против "Партизана" в первой встрече. Кроме того, Никита был посвежее, - объявил свой выбор Семин в эфире телеканала "Матч ТВ".

По словам Семина, "Локомотив" потихоньку набирает форму. Что касается трансферных новостей, то их, по всей видимости, ждать пока не приходится.

- Мы больше работаем, тренируемся. Естественно, чем ближе возобновление сезона, тем лучше ребята будут готовы. Думаю, сегодняшний матч был определенным тестом. Будет ли Жемалетдинов и дальше играть центрфорварда? Думаю, он способен на это. Посмотрим, впереди еще три контрольных встречи. Нужно компенсировать потери. Используем внутренние резервы. Как пойдет дальше, пока сложно сказать, - подытожил Семин.

Как и Юрий Павлович, тренер "Спартака" Доменико Тедеско также прибегает к экспериментам. В матче с "Локомотивом" состоялся долгожданный дебют новичка "красно-белых" Александра Соболева. Впрочем, за отведенный ему тайм 22-летний форвард ничем не отметился.

Фото: REUTERS
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- Александр прибыл в расположение команды всего 5-6 дней назад, поэтому неправильно сразу требовать от него чего-то сверхъестественного. Тем не менее хочется, чтобы он побыстрее влился в коллектив, почувствовал ритм игры и показывал свой стопроцентный футбол, - отметил Тедеско.

Даже по контрольным матчам видно, что Тедеско все еще находится в поиске лучших сочетаний для "Спартака". И далеко не всегда все то, что он задумал, удается воплотить на поле.

- Я бы не стал говорить, что появилось что-то новое с приходом Тедеско. У каждого есть свои комбинации. Сегодня мы хорошо провели второй тайм. Создавали моменты в атаке, да и у наших ворот опасных эпизодов не было. Чего требует Тедеско? Много прессинговать. У ребят не все сразу укладывается в голове, но потихоньку у них начинает получаться. Мы видели это после перерыва, - сказал голкипер "красно-белых" Артем Ребров.

Несколько слов о борьбе за трофей на турнире в Катаре. Перед заключительным туром на первом месте идет "Спартак", в активе которого четыре очка. Далее идут "Ростов" с "Локомотивом" (по три балла) и сербский "Партизан" (два очка). В субботу 8 февраля "красно-белые" встретятся с "Партизаном", а днем позже ростовчане померятся силами с "железнодорожниками".

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