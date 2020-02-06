В центральном матче 16-го тура мужской Суперлиги лидер чемпионата новосибирский "Локомотив" победил в гостях дебютанта Лиги чемпионов и нашего прошлогоднего бронзового призера новоуренгойский "Факел" - 3:2 (25:18, 22:25, 25:22, 20:25, 15:7).

В составе железнодорожников наибольшей результативностью отличились доигровщики по амплуа - Сергей Савин (21 очко) и чемпион Европы-2019 серб Марко Ивович (16), у "Факела" - венгерский диагональный нападающий Кристиан Падар (21) и один из ведущих волейболистов сборной России Дмитрий Волков (17).

Не получилось борьбы в зенитовском противостоянии. Казанцы дома уверенно переиграли питерских одноклубников - 3:0 (25:21, 25:18, 25:19).

Положение в верхней части таблицы за пять туров до завершения "регулярки": "Локомотив" - 13 побед - 2 поражения, "Динамо" (Москва) - 12-3, "Кузбасс" (Кемерово) - 11-3, "Зенит-Казань" - 10-3.