Новости

Турция заменит американские F-35 истребителями собственного производства 00:30
Помпео и Гуайдо удвоят усилия для отстранения от власти Мадуро 06.02.2020
Лондон отменит пошлины на ряд товаров из России 06.02.2020
Сборная России проиграла финнам в стартовом матче Шведских хоккейных игр 06.02.2020
На маски и противовирусные препараты могут ввести предельные цены 06.02.2020
Во втором сезоне "Ведьмака" появится новый загадочный персонаж 06.02.2020
В Москву из сирийского лагеря беженцев вылетели 35 российских детей 06.02.2020
Видео: В Канаде опрокинулся поезд с нефтью 06.02.2020
Самолет с 35 российскими детьми вылетел из Сирии в Москву 06.02.2020
Турецкие военные вновь не прибыли на совместное патрулирование границы САР 06.02.2020
Трамп обрушился с критикой на "злобных" демократов 06.02.2020
Турецкие военные не прибыли для совместного с Россией патрулирования в Сирии 06.02.2020
В Китае опровергли сообщения о смерти врача, предупредившего о коронавирусе 06.02.2020
Главного таможенника Украины сняли со стриптизершами в ночном клубе 06.02.2020
Жителей исчезающих поселков освободили от взносов на капремонт 06.02.2020
В Колумбии в тюрьме умер главный киллер наркобарона Эскобара 06.02.2020
Три иномарки столкнулись с грузовиком в Ивановской области 06.02.2020
В индийском городе из кухонных кранов вылились 6 тысяч литров алкоголя 06.02.2020
Жителя Ульяновска осудили за расстрел таможенника "по ошибке" 06.02.2020
Найдено 12000-летнее "предупреждение" о последствиях изменения климата 06.02.2020
Власти Москвы раскрыли "серый" оборот лекарств от рака 06.02.2020
Министр транспорта Карелии задержан по делу о взятке 06.02.2020
Новак: Россия готова к возобновлению диалога с США в сфере энергетики 06.02.2020
Самолет МЧС России доставит в Китай лекарства и защитные маски 06.02.2020
В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе 06.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
06.02.2020 23:31
Рубрика: В мире

Лондон отменит пошлины на ряд товаров из России

Великобритания отменит торговые пошлины на ряд товаров из-за рубежа, в том числе и из России, передает ТАСС заявление министерства внешней торговли королевства. Это связано с корректировкой политики в области торговых контрмер, которая началась вслед за состоявшимся 31 января выходом страны из Евросоюза.

Фото: REUTERS/Simon Dawson
Канцелярия премьера Британии поручила вывести из оборота термин "брекзит"
Фото: REUTERS/Henry Nicholls
После Brexit: "Мы не потерпим людей, не говорящих по-английски"

Речь идет об отмене Лондоном ранее введенных ограничений на экспорт из России алюминиевой фольги, ферросилиция, стальных или металлических цельнотянутых труб и их соединительных частей, мочевины и частично - нитрата аммония.

Кроме России, будут отменены или снижены пошлины на товары из целого ряда стран - Белоруссии, Бразилии, Индии, Китая, Малайзия, Республики Корея, США, Турция, Украины и других.

В мире Европа Великобритания

Главное сегодня

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
МИД сообщил о гибели в Идлибе российских и турецких военных
Президент России поручил убрать вузы-"пустышки"
Володин назвал причины упадка российской экономики в прошлом веке
Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Как американская блокада повлияла на производство рома на Кубе
После Brexit французским рыбакам закрыли доступ к британским водам