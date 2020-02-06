Лондон отменит пошлины на ряд товаров из России

Великобритания отменит торговые пошлины на ряд товаров из-за рубежа, в том числе и из России, передает ТАСС заявление министерства внешней торговли королевства. Это связано с корректировкой политики в области торговых контрмер, которая началась вслед за состоявшимся 31 января выходом страны из Евросоюза.

Речь идет об отмене Лондоном ранее введенных ограничений на экспорт из России алюминиевой фольги, ферросилиция, стальных или металлических цельнотянутых труб и их соединительных частей, мочевины и частично - нитрата аммония.

Кроме России, будут отменены или снижены пошлины на товары из целого ряда стран - Белоруссии, Бразилии, Индии, Китая, Малайзия, Республики Корея, США, Турция, Украины и других.