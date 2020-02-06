Лукашенко указал на необходимость системной работы с внешними вызовами

Обеспечение эффективной работы в топливно-энергетическом комплексе страны по-прежнему вызывает у белорусского руководителя нарекания в адрес правительственных чиновников. Кабинет министров страны, по словам Александра Лукашенко, должен иметь "планы реагирования на любой возможный вызов". Такое требование он озвучил 6 февраля на совещании с экономическим блоком правительства, передает пресс-служба главы государства.

Президент особо подчеркнул, что торговые конфликты между государствами-лидерами, страновой протекционизм и даже новый азиатский вирус влияют на мировую экономику, а значит, Беларусь не может игнорировать происходящее.

Вот почему "правительству необходимо иметь планы реагирования на любой возможный вызов, а не закрывать амбразуру телами, когда уже начался бой. Главное - сохранить мир и спокойствие в стране, устойчивость экономики и уверенность граждан в завтрашнем дне", - резюмировал Лукашенко.