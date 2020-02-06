Нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассматривает вариант с переходом в другую команду. По информации зарубежных СМИ, аргентинец может продолжить карьеру в Италии или Англии.
Одной из причин такого решения Месси может стать конфликт игрока со спортивным директором "Барселоны" Эриком Абидалем из-за слов француза о бывшем главном тренере "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде. Абидаль раскритиковал Вальверде и отметил, что несколько футболистов "работали не так много, как хотелось бы". В ответ Лионель потребовал от Эрика назвать имена футболистов и сосредоточиться на своих обязанностях.
За ситуацией вокруг Месси пристально следят сразу пять грандов: "Ювентус", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Интер" и "Пари Сен-Жермен". По неофициальным данным, из этой пятерки Лионель предпочитает вариант с "Сити". Это и неудивительно, ведь "горожан" тренирует бывший наставник "Барселоны" Хосеп Гвардиола.
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