МИД РФ: Брюссель намерен продолжать заигрывать с радикалами в Косово

3 февраля, спустя четыре месяца после "парламентских" выборов, в самопровозглашенном Косово утверждено новое "правительство" во главе с ультранационалистической группировкой "Самоопределение" под руководством Альбина Курти. При этом первая реакция из Брюсселя на его формирование свидетельствует о том, что ЕС намерен продолжать поддерживать националистические устремления косовоалбанцев и заигрывать с радикалами, отметила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Как и ожидалось, костяк правящей коалиции в самопровозглашенной "Республике Косово" составила известная ультранационалистическая группировка "Самоопределение", руководитель которой Альбин Курти возглавил местное "правительство", - указала она. - Серьезное беспокойство вызывает тот факт, что новые приштинские власти изначально категорически отвергают возможность какого-либо компромисса с Белградом в рамках процесса урегулирования, который давно заблокирован стараниями косоваров на фоне попустительства со стороны их западных покровителей".

По словам высокопоставленного дипломата, конфронтационным образом сформулированы программные установки "кабмина" Альбина Курти.

"Среди них - заведомый отказ отменить антисербские таможенные пошлины, намерение выдвинуть против Сербии иск за "военные преступления" времен конфликта 1998-1999 годов, спровоцированного косовоалбанским сепаратизмом, планы ввести обязательную воинскую повинность, игнорируя межэтническую напряженность в крае и положения резолюции 1244 СБ ООН, запрещающей создание "армии Косово", - заявила Мария Захарова. - Под стать выдержаны и кадровые решения, когда среди новоявленных косовских "министров" фигурируют лица, ранее осужденные сербским судом за убийства, замешанные в экстремистской деятельности. Ни слова об обязательствах Косово по формированию Сообщества сербских муниципалитетов - центрального элемента в диалоге с Белградом. По сути, речь идет о провале планов Запада, расписавшегося в неспособности эффективно повлиять на подопечных в Приштине, когда требовалось их подтолкнуть к заключению сбалансированных договоренностей с Белградом, а первая реакция из Брюсселя на формирование "правительства" свидетельствует о том, что ЕС намерен продолжать поддерживать националистические устремления косовоалбанцев и заигрывать с радикалами".

Между тем накануне, принимая в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца верительные грамоты у нового посла Сербии в РФ Мирослава Лазанского, российский президент Владимир Путин заявил, что Москва многое делает для того, чтобы ситуация на Балканах оставалась стабильной и безопасной.

"Россию и Сербию связывает стратегическое партнёрство, которое опирается на традиции дружбы, культурную, духовную и историческую близость наших братских народов, - указал российский лидер. - В декабре прошлого года в Сочи провели содержательные переговоры с президентом Александром Вучичем. Достигнут целый ряд значимых договорённостей, касающихся развития российско-сербского взаимодействия по всему комплексу вопросов: экономики, торговли, энергетики, культуры, координации по региональной проблематике. Россия многое делает для того, чтобы ситуация на Балканах оставалась стабильной и безопасной. Мы выступаем за достижение Белградом и Приштиной жизнеспособного и взаимоприемлемого решения косовской проблемы на основе резолюции 1244 Совета Безопасности Организации Объединённых Наций".