МИД РФ: Брюссель намерен продолжать заигрывать с радикалами в Косово

Новости

Сборная России проиграла финнам в стартовом матче Шведских хоккейных игр 22:33
На маски и противовирусные препараты могут ввести предельные цены 22:06
Во втором сезоне "Ведьмака" появится новый загадочный персонаж 22:02
В Москву из сирийского лагеря беженцев вылетели 35 российских детей 21:59
Видео: В Канаде опрокинулся поезд с нефтью 21:56
Самолет с 35 российскими детьми вылетел из Сирии в Москву 21:39
Турецкие военные вновь не прибыли на совместное патрулирование границы САР 21:36
Трамп обрушился с критикой на "злобных" демократов 21:34
Турецкие военные не прибыли для совместного с Россией патрулирования в Сирии 21:33
В Китае опровергли сообщения о смерти врача, предупредившего о коронавирусе 20:59
Главного таможенника Украины сняли со стриптизершами в ночном клубе 20:52
Жителей исчезающих поселков освободили от взносов на капремонт 20:43
В Колумбии в тюрьме умер главный киллер наркобарона Эскобара 20:28
Три иномарки столкнулись с грузовиком в Ивановской области 20:16
В индийском городе из кухонных кранов вылились 6 тысяч литров алкоголя 20:13
Жителя Ульяновска осудили за расстрел таможенника "по ошибке" 20:06
Найдено 12000-летнее "предупреждение" о последствиях изменения климата 19:58
Власти Москвы раскрыли "серый" оборот лекарств от рака 19:53
Министр транспорта Карелии задержан по делу о взятке 19:52
Новак: Россия готова к возобновлению диалога с США в сфере энергетики 19:38
Самолет МЧС России доставит в Китай лекарства и защитные маски 19:37
В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе 19:29
В Кисловодске мать-вегетарианка довела дочь до истощения 19:22
Путин назначил Махонина врио главы Пермского края 19:15
В Подмосковье водителей за год оштрафовали на 15 миллиардов рублей 19:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
06.02.2020 21:44
Рубрика: В мире

МИД РФ: Брюссель намерен продолжать заигрывать с радикалами в Косово

Текст: Александр Борисов
3 февраля, спустя четыре месяца после "парламентских" выборов, в самопровозглашенном Косово утверждено новое "правительство" во главе с ультранационалистической группировкой "Самоопределение" под руководством Альбина Курти. При этом первая реакция из Брюсселя на его формирование свидетельствует о том, что ЕС намерен продолжать поддерживать националистические устремления косовоалбанцев и заигрывать с радикалами, отметила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Как и ожидалось, костяк правящей коалиции в самопровозглашенной "Республике Косово" составила известная ультранационалистическая группировка "Самоопределение", руководитель которой Альбин Курти возглавил местное "правительство", - указала она. - Серьезное беспокойство вызывает тот факт, что новые приштинские власти изначально категорически отвергают возможность какого-либо компромисса с Белградом в рамках процесса урегулирования, который давно заблокирован стараниями косоваров на фоне попустительства со стороны их западных покровителей".

Фото: AP Photo/Darko Vojinovic
Сербы призвали помнить преступления и зверства усташей

По словам высокопоставленного дипломата, конфронтационным образом сформулированы программные установки "кабмина" Альбина Курти.

"Среди них - заведомый отказ отменить антисербские таможенные пошлины, намерение выдвинуть против Сербии иск за "военные преступления" времен конфликта 1998-1999 годов, спровоцированного косовоалбанским сепаратизмом, планы ввести обязательную воинскую повинность, игнорируя межэтническую напряженность в крае и положения резолюции 1244 СБ ООН, запрещающей создание "армии Косово", - заявила Мария Захарова. - Под стать выдержаны и кадровые решения, когда среди новоявленных косовских "министров" фигурируют лица, ранее осужденные сербским судом за убийства, замешанные в экстремистской деятельности. Ни слова об обязательствах Косово по формированию Сообщества сербских муниципалитетов - центрального элемента в диалоге с Белградом. По сути, речь идет о провале планов Запада, расписавшегося в неспособности эффективно повлиять на подопечных в Приштине, когда требовалось их подтолкнуть к заключению сбалансированных договоренностей с Белградом, а первая реакция из Брюсселя на формирование "правительства" свидетельствует о том, что ЕС намерен продолжать поддерживать националистические устремления косовоалбанцев и заигрывать с радикалами".

Между тем накануне, принимая в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца верительные грамоты у нового посла Сербии в РФ Мирослава Лазанского, российский президент Владимир Путин заявил, что Москва многое делает для того, чтобы ситуация на Балканах оставалась стабильной и безопасной.

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости www.ria.ru
Эмир Кустурица: Сербы на себе испытали то, к чему готовили Россию

"Россию и Сербию связывает стратегическое партнёрство, которое опирается на традиции дружбы, культурную, духовную и историческую близость наших братских народов, - указал российский лидер. - В декабре прошлого года в Сочи провели содержательные переговоры с президентом Александром Вучичем. Достигнут целый ряд значимых договорённостей, касающихся развития российско-сербского взаимодействия по всему комплексу вопросов: экономики, торговли, энергетики, культуры, координации по региональной проблематике. Россия многое делает для того, чтобы ситуация на Балканах оставалась стабильной и безопасной. Мы выступаем за достижение Белградом и Приштиной жизнеспособного и взаимоприемлемого решения косовской проблемы на основе резолюции 1244 Совета Безопасности Организации Объединённых Наций".

В мире Европа Сербия Косово В мире Европа Сербия Президент Правительство МИД

Главное сегодня

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
МИД сообщил о гибели в Идлибе российских и турецких военных
Президент России поручил убрать вузы-"пустышки"
Володин назвал причины упадка российской экономики в прошлом веке
Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Как американская блокада повлияла на производство рома на Кубе
После Brexit французским рыбакам закрыли доступ к британским водам