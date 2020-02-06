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06.02.2020 13:12
Рубрика: Власть

МИД сообщил о гибели в Идлибе российских и турецких военных

Текст: Александр Саможнев
В Идлибе в середине января от рук террористов трагических погибли российские и турецкие военные специалисты. В Идлибской зоне деэскалиции "режим тишины" ввести не удалось. Напротив, террористы нарастили атаки. Только за две последние недели января было отмечено более одной тысячи нападений. Не прекращаются также попытки атаковать российскую авиабазу "Хмеймим" с применением ударных беспилотников, говорится в сообщении МИД РФ.
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

По оценкам дипломатов, эти факты свидетельствуют о недопустимом усилении террористов в Идлибе, пользующихся полной безнаказанностью и свободой рук. Переброска вооруженных формирований из зоны деэскалации на северо-восток Сирии довела концентрацию радикалов до критического предела. Правительственные войска были вынуждены реагировать для защиты тысяч сирийцев от террористического произвола.

Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
В Кремле выразили обеспокоенность активностью террористов в Идлибе

В МИД РФ особо отмечают, что сирийская армия воюет на своей суверенной земле против террористов, признанных таковыми СБ ООН. Речь идет о национальной территории САР и о боевиках, борьба с которыми является не только правом, но и обязанностью правительства страны. При этом в США и ряде других западных стран пытаются представить террористов из группировки "Хейат Тахрир аш-Шам" в качестве умеренной оппозиции и выгородить под предлогом установления режима прекращения боевых действий. Такого режима в борьбе с террористами никогда не было и быть не может, это предусмотрено соответствующей резолюцией Совбеза ООН.

Кроме того, замалчиваются факты захвата террористами гражданских объектов, которые они переоборудовали под огневые точки, склады с вооружением и боеприпасами, мастерские по производству оружия и взрывчатых веществ, казармы и тюрьмы, подчеркивается в заявлении российского дипломатического ведомства.

Российская сторона подтверждает приверженность договоренностям и взаимопониманиям, достигнутым в рамках астанинского формата, предусматривающего борьбу с террористическими группировками в Сирии при уважении суверенитета и территориальной целостности страны. Будет также продолжена плотная координация с турецкими и иранскими партнерами, указывает МИД РФ.

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