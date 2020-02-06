МИД сообщил о гибели в Идлибе российских и турецких военных

По оценкам дипломатов, эти факты свидетельствуют о недопустимом усилении террористов в Идлибе, пользующихся полной безнаказанностью и свободой рук. Переброска вооруженных формирований из зоны деэскалации на северо-восток Сирии довела концентрацию радикалов до критического предела. Правительственные войска были вынуждены реагировать для защиты тысяч сирийцев от террористического произвола.

В МИД РФ особо отмечают, что сирийская армия воюет на своей суверенной земле против террористов, признанных таковыми СБ ООН. Речь идет о национальной территории САР и о боевиках, борьба с которыми является не только правом, но и обязанностью правительства страны. При этом в США и ряде других западных стран пытаются представить террористов из группировки "Хейат Тахрир аш-Шам" в качестве умеренной оппозиции и выгородить под предлогом установления режима прекращения боевых действий. Такого режима в борьбе с террористами никогда не было и быть не может, это предусмотрено соответствующей резолюцией Совбеза ООН.

Кроме того, замалчиваются факты захвата террористами гражданских объектов, которые они переоборудовали под огневые точки, склады с вооружением и боеприпасами, мастерские по производству оружия и взрывчатых веществ, казармы и тюрьмы, подчеркивается в заявлении российского дипломатического ведомства.

Российская сторона подтверждает приверженность договоренностям и взаимопониманиям, достигнутым в рамках астанинского формата, предусматривающего борьбу с террористическими группировками в Сирии при уважении суверенитета и территориальной целостности страны. Будет также продолжена плотная координация с турецкими и иранскими партнерами, указывает МИД РФ.