Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М

Видеокадры этого события были опубликованы Министерством обороны РФ.

Полет прошел в штатном режиме, в ходе тестирования ракетоносца были выполнены необходимые проверки обновленных систем и оборудования. Ту-160М находился в воздухе 34 минуты, и полет прошел на высоте 1500 метров.

Как отметили в военном ведомстве, после проведенной на Казанском авиазаводе модернизации "стратега" принципиально увеличилась общая эффективность авиационного комплекса.

В Минобороны подчеркнули, что по контракту передача в войска Ту-160М начнется уже в 2021 году с дальнейшим ежегодным увеличением количества поставок.