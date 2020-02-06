Минпросвещения предложило ставить QR-код на школьные аттестаты

- На оборотной стороне титула (слева внизу) предусмотрена возможность для нанесения двумерного матричного штрихового кода (QR-код), - говорится в пояснительной записке к документу. - Предполагается, что QR-код будет содержать сетевой адрес для прямого доступа к данным информационной системы "Федеральный реестр сведений о документах об образовании".

Что еще покажет этот код? Фамилию, имя, отчество, год рождения выпускника. Ну и, конечно, сведения о школе, которая выдала ему аттестат.

Кстати, в этом же проекте предлагается новый макет школьного аттестата. Поле для QR-кода в нем отведено совсем небольшое - размером 20 x 20 мм.

А на лицевой стороне титульного листа предлагается еще одно нововведение. На нем появится надпись "модификация 2020 года". Она "позволит идентифицировать изменения, вносимые ‎в образцы аттестатов", говорится в пояснительной записке.

Общественное обсуждение продлится до 13 февраля.