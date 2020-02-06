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06.02.2020 21:07
Рубрика: Общество

Минпросвещения предложило ставить QR-код на школьные аттестаты

Текст: Ксения Колесникова
Министерство просвещения предложило маркировать школьные аттестаты специальным QR-кодом. В ведомстве уточняют, что эта мера поможет защитить документы об образовании от подделок. Соответствующий проект приказа уже опубликован для общественного обсуждения.
Фото: Константин Завражин/РГ
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- На оборотной стороне титула (слева внизу) предусмотрена возможность для нанесения двумерного матричного штрихового кода (QR-код), - говорится в пояснительной записке к документу. - Предполагается, что QR-код будет содержать сетевой адрес для прямого доступа к данным информационной системы "Федеральный реестр сведений о документах об образовании".

Фото: Пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей"
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Что еще покажет этот код? Фамилию, имя, отчество, год рождения выпускника. Ну и, конечно, сведения о школе, которая выдала ему аттестат.

Кстати, в этом же проекте предлагается новый макет школьного аттестата. Поле для QR-кода в нем отведено совсем небольшое - размером 20 x 20 мм.

А на лицевой стороне титульного листа предлагается еще одно нововведение. На нем появится надпись "модификация 2020 года". Она "позволит идентифицировать изменения, вносимые ‎в образцы аттестатов", говорится в пояснительной записке.

Общественное обсуждение продлится до 13 февраля.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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