На маски и противовирусные препараты могут ввести предельные цены

В "Единой России" разработали предложения по мерам сдерживания цен на медицинские маски и противовирусные препараты. Их направят в штаб по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила координатор партпроекта "Народный контроль", депутат Госдумы Анна Кувычко.

Предлагается ввести предельные наценки на медицинские маски и противовирусные препараты и ввести лимит на количество продаваемых масок (не более 40 штук).

Для производителей и оптовых фармкомпаний в случае одобрения меры будет установлена максимальная оптовая наценка - не более 20%, для розничных сетей - не более 15%.

Кроме того, в партии настаивают "на приоритетных продажах розничным торговым сетям, которые напрямую работают с населением".

По данным партпроекта, наиболее актуальна проблема в Челябинской, Брянской, Калининградской, Оренбургской, Курской областях, Забайкальском крае и Калмыкии.

- Предложения позволят пресечь спекуляции на фоне нагнетания информации об эпидемии, - заявила Кувычко.

Рекомендации предлагаются по аналогии с теми, что уже применяются к жизненно важным препаратам из соответствующего списка.

Как сообщалось ранее, в Госдуме запросят и проанализируют информацию о фактах завышения аптечными сетями цен на противовирусные препараты и медицинские маски. Такое поручение комитетам дал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

А лидер думской фракции "Единой России" Сергей Неверов анонсировал внесение законопроекта, направленного против завышения цен аптечными сетями.