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06.02.2020 14:46
Рубрика: Культура

На съемочной площадке "Матрицы 4" заметили Киану Ривза

Текст: Мария Шепталова

В Сети появились видео и фотографии со съемок продолжения легендарного боевика "Матрица 4", на которых преданные фанаты франшизы разглядели Киану Ривза.

На кадрах видно, как знаменитый актер, одетый в зеленую куртку и джинсы, что-то обсуждает с членами съемочной группы, а потом играет одну из сцен.

Фото: Chris Pizzello/Invision/AP
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Съемки новой серии популярной франшизы проходят в Сан-Франциско. Одним из сценаристов и режиссером стала Лана Вачовски. Релиз картины запланирован на май 2021 года.

Компанию Нео-Киану Ривзу на съемочной площадке составят Кэрри-Энн Мосс в роли Тринити, а также Джессика Хенвик, Нил Патрик Харрис и Джонатан Грофф.

Напомним, что первый фильм "Матрица", снятый тогда еще братьями Вачовски, вышел на экраны в 1999 году. Он собрал много престижных кинонаград и стал основой для комиксов, компьютерных игр и даже аниме.

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